Bonn (www.aktiencheck.de) - Viele Rohstoffe machten im dritten Quartal nicht nur ihre Tiefstände vom Frühjahr wett, sondern stiegen sogar auf zyklische Höchststände, so die Analysten von Postbank Research.



Vor allem Eisenerz, Kupfer und Zink hätten von sehr starker Nachfrage aus China profitiert. Nicht ganz so stark gestiegen seien hingegen die Preise für Öl, für Aluminium und für Kohle. Die konjunkturelle Erholung in China könnte nun zwar etwas weniger dynamisch verlaufen, dennoch sollte die Nachfrage aus China nach Industrierohstoffen robust bleiben. Zudem könnte eine Erholung der Industrie weltweit von den Pandemiefolgen die Rohstoffpreise zukünftig ebenso stützen wie eine mögliche mittelfristige Abwertung des US-Dollar. Diese würde die Rohstoffpreise außerhalb der USA verbilligen. Eisenerz- und Kupferproduzenten würden außerdem weiterhin unter Angebotsausfällen durch vorübergehende Minenschließungen infolge des Coronavirus leiden. Obgleich viele Rohstoffe nun schon einen großen Teil ihres Kurspotenzials ausgeschöpft haben sollten, halte Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, insbesondere für industriell genutzte Metalle weitere moderate Kursgewinne für möglich. (06.10.2020/ac/a/m)





