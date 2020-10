Bonn (www.aktiencheck.de) - Die großen Paketlieferdienste haben sich in diesem Pandemie-Jahr bisher mehr als gut geschlagen, so die Analysten von Postbank Research.



Sie würden Investoren und Analysten mit Quartalszahlen überzeugen, die die Erwartungen meist übertreffen würden. Sie würden davon profitieren, dass Käufer vermehrt Produkte im Internet bestellen und sich diese nach Hause liefern lassen würden. Wegen dieses Mehrgeschäfts hätten die Paketlieferdienste aber nicht nur ihre Umsätze, sondern auch ihre Margen steigern können. Sie seien aktuell in der Position, höhere Preise am Markt durchsetzen zu können. Nun stehe mit der Weihnachtszeit die umsatzstärkste Zeit für sie bevor. Die Aktien hätten zwar den Gesamtmarkt im bisherigen Jahresverlauf mit Kurszuwächsen um die 50 Prozent schon deutlich outperformt, wodurch das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf mehr als 30 gestiegen sei. Allerdings würden die hohen erwarteten Umsatz- und Gewinnsteigerungen im prozentual zweistelligen Bereich die Bewertungen relativieren. Und der Schwung der durch die Pandemie gestiegenen Internetkäufe sollte nicht zuletzt wegen der anstehenden Weihnachtssaison weiter anhalten. (07.10.2020/ac/a/m)





