Der Flash Composite PMI der Eurozone verharrte im Dezember unverändert bei 50,6 Punkten, sodass weiter Anzeichen für eine Dynamisierung der Konjunktur fehlen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auch in Deutschland sei der Flash Composite PMI unverändert bei 49,4 Punkten bei gleichzeitiger Stimmungsverbesserung im Dienstleistungssektor und einer Verschlechterung in der Industrie geblieben. Bezüglich der Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe habe es aber nicht nur negative Nachrichten gegeben. Erfreulicherweise habe die Unterkomponente zur Auftragsentwicklung in Deutschland auf den höchsten Stand seit Januar zugelegt und mache damit zumindest Hoffnung auf eine Stabilisierung auf einem insgesamt noch niedrigen Niveau (44,8 Punkte).Die Reaktion an den Kapitalmärkten habe sich im Anschluss an die Veröffentlichung in Grenzen gehalten. Sowohl bei den Renditen von langlaufenden Bundesanleihen als auch bei EUR/USD sei es zu keinen größeren Ausschlägen gekommen.