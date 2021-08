NASDAQ-Aktienkurs Weibo-Aktie:

Kurzprofil Weibo Corp.:



Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) ist eine führende Social-Media-Plattform in China. Jeder Nutzer kann Inhalte teilen und Multimedia-Content anhängen. Die User können sich gegenseitig folgen und Inhalte kommentieren. Die Plattform dient außerdem als Werbeplattform, über die Unternehmen ein breites Marketingangebot nutzen können. Demographische Daten, Userkontakte, Interessen und Nutzerverhalten ermöglichen Werbekunden dabei ein personalisiertes Marketing. (25.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Weibo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Microblogging-Dienstes Weibo Corp. (ISIN: US9485961018, WKN: A110V7, Ticker-Symbol: 2WBA, NASDAQ-Symbol: WB) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe zuletzt sehr gute Zahlen vorgelegt. Fundamental sei bei der führenden Social-Media-Plattform in China alles in Ordnung. Weibo wachse stark und sei auch charttechnisch sehr interessant. Weibo sei aber wie derzeit alle China-Aktie sehr riskant. Investierte Anleger sollten jedoch dabeibleiben. Geringe Positionen könne man auch aufbauen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.08.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Weibo-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Weibo-Aktie:45,50 EUR -1,52% (25.08.2021, 15:58)