Tradegate-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

98,39 EUR -2,89% (09.03.2020, 21:41)



NYSE-Aktienkurs Waste Management-Aktie:

112,07 USD -4,32% (09.03.2020, 21:10)



ISIN Waste Management-Aktie:

US94106L1098



WKN Waste Management-Aktie:

893579



Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

UWS



NYSE Ticker-Symbol Waste Management-Aktie:

WM



Kurzprofil Waste Management Inc.:



Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) ist ein führendes Unternehmen der Abfallwirtschaft im nordamerikanischen Raum. Es bietet Müllabfuhr-Dienste, Mülltransport und -entsorgung, Recycling oder Umwandlung von Abfall in Energie an. Die Kunden sind private Haushalte, Firmen, staatliche Einrichtungen, andere Müllabfuhr-Unternehmen und Stromversorger. Das Unternehmen unterhält eigene Mülldeponien, Zwischenlager und Recyclinganlagen und ist zusätzlich über eigene Anlagen in der Energiegewinnung durch Abfälle tätig. Das Unternehmen versorgt mehr als 20 Millionen Haushalte und zwei Millionen Unternehmen in ganz Amerika. (09.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Waste Management-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Waste Management Inc. (ISIN: US94106L1098, WKN: 893579, Ticker-Symbol: UWS, NYSE-Symbol: WM) unter die Lupe.Selbst die vermeintlich krisensicheren nordamerikanischen Abfallentsorger Waste Management, Republic Services und Waste Connections würden an der Wall Street im schwachen Gesamtmarkt stark unter Druck geraten. Der Ölpreisverfall sei für Analyst Kevin Chiang von der Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) jedoch kein größerer Anlass zur Sorge. Der Preissturz beim Rohöl ist Chiang zufolge ein "überschaubarer Gegenwind" für die Abfallwirtschaft. Seiner Meinung nach könnten die Abfallentsorger wie Waste Management den Ölpreissturz ausgleichen, da "das starke Preisumfeld für feste Abfälle, die erhöhten Übernahmeaktivitäten und eine gewisse Vorsicht in der Guidance für 2020" gegeben seien."Der Aktionär" teile die Einschätzung von Chiang. Nach einer Stabilisierung bei Waste Management dürfte sich ein langfristiges Engagement auf der Long-Seite wieder lohnen. Investierte Anleger sollten den Stoppkurs beachten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Waste Management-Aktie: