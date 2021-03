Insgesamt sollten Berater und Vermögensverwalter beachten, dass ein solch spezialisierter Markt volatil sei. Dadurch biete sich Anlegern aber auch ein überdurchschnittlich hohes Rendite-Risiko-Verhältnis. Denn ohne Risiko keine Rendite. Wer ein höheres Rendite-Risiko-Profil habe, könne in Einzelaktien investieren. Wer vergleichsweise weniger Risiko eingehen möchte, aber dennoch von der Zukunft von Wasserstoff überzeugt sei, könne in ETFs investieren. Wahlweise als Einmalanlage, als Anlage über mehrere Monate gestreckt oder in Form eines regelmäßigen Sparplans.



Stehe der aktuelle Hype gerade dafür, dass Anleger, das Beste schon verpasst hätten? Nein. Insbesondere der Markt für grünen Wasserstoff stecke noch in den Kinderschuhen und habe entsprechend großes Wachstumspotenzial. In der Entwicklung stehe er heute dort, wo Elektrobatterien vor rund zehn Jahren zu finden gewesen seien. Heute würden noch rund 99 Prozent des Wasserstoffs - zumeist in der Industrie eingesetzt - aus fossilen Brennstoffen hergestellt. Das werde sich aber in den nächsten Jahrzehnten grundlegend ändern:



1. Es herrsche weltweit weitgehend Konsens darüber, dass die CO2-Emissionen drastisch reduziert werden müssten. In der EU solle im Rahmen des Green Deals bis 2050 Klimaneutralität erreicht werden. Das funktioniere nicht ohne den Einsatz von grünem Wasserstoff.



2. Die Kosten für Elektrolyseure zur Herstellung von Wasserstoff seien in den letzten fünf Jahren um bis zu 50 Prozent gesunken. Bis 2030 würden Experten mit einem weiteren Rückgang von 40 bis 60 Prozent rechnen.



3. Die Kosten für regenerierbare Energie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff seien seit 2009/2010 bei Solar um -80 Prozent und bei Wind um -35 Prozent gefallen. Weitere Kostensenkungen durch Skaleneffekte würden erwartet, wenn sich grüner Wasserstoff verstärkt in Industrie, Transport und Logistik sowie Energieerzeugung durchsetze. Insgesamt würden Experten erwarten, dass der globale Markt für grünen Wasserstoff bis 2027 ein Volumen von 2,28 Mrd. USD mit einer jährlich kumulierten Wachstumsrate von 14,24 Prozent erreichen werde.



Kurzum: Wer den Einstieg letztes Jahr verpasst habe, sollte dieses Anlagethema auf längere Sicht trotzdem nicht außer Acht lassen. Dafür biete sich insbesondere ein Sparplan an, mit dem Anleger über eine längere Phase hinweg vom Cost-Average-Effekt profitieren würden. Denn aus unserer Sicht ist Wasserstoff kein kurzfristiger Hype, sondern eine langfristige thematische Entwicklung auf dem Markt für regenerative Energien, so Philipp von Königsmarck von LGIM weiter. (03.03.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Wasserstoff-Spezialist Plug Power (ISIN US72919P2020/ WKN A1JA81) hat mit einer phänomenalen Wertsteigerung von +885 Prozent im letzten Jahr für Aufsehen gesorgt, so die Experten von Legal & General Investment Management (LGIM).Auch andere Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor hätten enorme Renditen erzielt: Zum Beispiel McPhy Energy (ISIN FR0011742329/ WKN A1XFA8) (+824%), ITM Power (ISIN GB00B0130H42/ WKN A0B57L) (+586%), Doosan Fuel Cell (ISIN KR7336260005/ WKN A2PS8J) (+503%) und Ceres Power (ISIN GB00BG5KQW09/ WKN A2NB49) (+376%).Habe der Wasserstoffmarkt sein Potenzial schon ausgereizt? Sei die Rally am Wasserstoffaktienmarkt für Anleger bereits gelaufen? Antworten darauf gebe Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale für Deutschland und Österreich bei LGIM.2020 hätten sich vor allem "reine" Wasserstoffunternehmen stark entwickelt, also solche, die zwischen 90 und 100 Prozent ihrer Einnahmen aus Lösungen rund um Wasserstoff wie Elektrolyse-Technologie, Brennstoffzellen oder Wasserstoffproduktion generieren würden. Firmen, die sich nicht ausschließlich auf Wasserstoff konzentrieren und damit weniger Einnahmen aus diesem Bereich verbuchen würden, hätten sich im Durchschnitt eher wie der allgemeine Markt entwickelt. Deren Produkte und Technologien seien dennoch essenziell innerhalb der Wertschöpfungskette für Wasserstoff. Zu nennen seien Unternehmen wie Linde, Air Liquide, Johnson Matthey und Air Products & Chemicals. Ein Beispiel: Linde habe Anfang des Jahres bekannt gegeben, die weltweit größte PEM-Elektrolyseur-Anlage (PEM stehe für Proton Exchange Membrane) zur Produktion von grünem Wasserstoff bauen und betreiben zu wollen.