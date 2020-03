Die Tatsache, dass sein Angebot nicht beliebig erweitert werden könne, bedeute, dass es seinen Wert besser halten sollte als der Wert der Währungen, die von den Zentralbanken im Rahmen der Ausweitung ihrer Geldpolitik ausgegeben würden.



Trotz aller Anreize seitens Notenbanken und Finanzbehörden sei die Länge und das Ausmaß des gegenwärtigen COVID-19-Schocks weitgehend nicht vorhersehbar. Daher sei es schwer zu beurteilen, ob der Stimulus ausreiche. Die Experten von WisdomTree Europe hätten eine Reihe von Szenarien für Gold entwickelt, die darauf basieren würden, wie lange die Krise und damit die Lockerung der Geldpolitik dauere:



- In einer "V-förmigen" wirtschaftlichen Erholung liege der Schaden für das Wirtschaftswachstum weitgehend in der ersten Jahreshälfte. Demzufolge könne die Geldpolitik in der zweiten Jahreshälfte wieder gestrafft werden. In einem solchen Szenario sehe man, dass der Goldpreis bis Juni 2020 zunächst auf 1.965 US-Dollar/Unze steige, danach aber bis Dezember 2020 auf 1.370 US-Dollar fallen werde. Bei einer "U-förmigen" wirtschaftlichen Erholung, bei der die Weltwirtschaft im Laufe des Jahres 2020 weitere Anreize benötige, dürfte der Goldpreis im Juni 2020 über 2.090 USD/Unze liegen und für den Rest des Jahres nahe diesem Niveau bleiben.



- In der "V-förmigen" wirtschaftlichen Erholung beginne die Stimmung der Anleger gegenüber Gold zu sinken, da in der zweiten Jahreshälfte die "Risikobereitschaft" dominiere. In der "U-förmigen" Erholung hingegen bleibe die Stimmung gegenüber Gold sehr hoch, was die Unsicherheit in der Wirtschaft und die längerfristigen Auswirkungen einer lockeren Geldpolitik widerspiegele.



- In der "V-förmigen" Konjunkturerholung würden die Renditen der Staatsanleihen mit der Straffung der Geldpolitik steigen. In der "U-förmigen" Konjunkturerholung würden die Renditen der Staatsanleihen steigen, da die Geldpolitik kontinuierlich gelockert werde.



Die Szenarien der Experten von WisdomTree Europe würden auf ihrem Modell des Goldpreisverhaltens basieren, das aufgrund von Daten aus dem Zeitraum zwischen 1995 und 2017 kalibriert worden sei. Viele Aspekte der heutigen Zeit würden sich jedoch erheblich von denen der Vergangenheit unterscheiden. Da wir uns so weit aus der historischen Stichprobe heraus bewegen, könnte der Goldpreis mit Überraschungen, entweder nach oben oder nach unten, aufwarten, so die Experten von WisdomTree Europe.







London (www.aktiencheck.de) - In der Woche vom 9. bis 16. März 2020 fiel der Goldpreis um 10 Prozent, so die Experten von WisdomTree Europe.In derselben Woche seien aber auch der S&P 500 um 13 Prozent, der DAX um 18 Prozent und der IBEX 35 um 20 Prozent gefallen. Wenn man sich diese Schlagzeilen ansehe, sehe Gold kaum wie der defensive Vermögenswert aus, als der es weithin anerkannt sei. Wenn man jedoch über die Fassade hinwegblicke, könne man sehen, dass Gold sehr wohl seine traditionelle Rolle gespielt habe.In Zeiten extremer Marktvolatilität, in denen es viele Margenanforderungen für risikoreiche Anlagen gebe, würden sich Anleger oft um liquide Anlagen bemühen, um diese Forderungen zu erfüllen. Gold und Staatsanleihen seien zwei wichtige Vermögenswerte dieser Kategorie. Sie seien verkauft worden, um Liquidität für andere Zwecke bereitzustellen und die Preise seien dementsprechend gefallen. Die Renditen der Treasuries, die bei fallenden Preisen für gewöhnlich steigen würden, hätten sich im Gleichschritt mit dem Goldpreis bewegt.Für 2020 würden die Experten von WisdomTree Europe ein ähnliches Muster erwarten. So hätten bereits die Liquiditätsspritzen und die Tatsache, dass sich die Aktien nicht im freien Fall befänden, den Verkaufsdruck auf Gold gemildert. Schon allein der Umfang der Maßnahmen der Zentralbanken und Finanzbehörden werde wahrscheinlich zu einer Erholung des Goldpreises führen. Gold werde als das Gegenstück zu den Fiat-Währungen angesehen.