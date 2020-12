Eine Woche später habe die Mitteilung von Pfizer (ISIN US7170811035/ WKN 852009) und seinem Partner BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2), dass ihr neuer mRNA-Impfstoff eine herausragende Wirksamkeit von 90% bei der Bekämpfung von COVID-19 aufweise, die Märkte noch weiter in die Höhe getrieben. Während des Verfassens dieses Artikels habe Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der von einer noch höheren Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten mit ähnlicher Wirkungsweise die Rede sei. Ein wirksamer (und breit verabreichter) Impfstoff sei immer der fehlende Katalysator für das Anschieben einer ausgewogenen Erholung gewesen, ungeachtet der massiven geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen, die umgesetzt worden seien (und weiter in Erwägung gezogen würden) oder der Ersparnisse, die die Verbraucher angehäuft hätten.



Dieses Mal seien gegenläufige Sektorbewegungen bemerkenswert gewesen, wobei zyklische und von COVID-19 beeinträchtigte Sektoren kräftig zugelegt hätten, während am anderen Ende der Wertentwicklung Technologieunternehmen oder Wirtschaftszweige, die von COVID-19 weitgehend verschont geblieben seien, zu den Nachzüglern gehört hätten. Renditen seien in die Höhe geschnellt, wobei zehnjährige US-Papiere sich angeschickt hätten, die 1%-Hürde zu nehmen. Die tägliche Renditedifferenz in Europa zwischen den Sektoren mit der schlechtesten und der besten Performance habe über 10% betragen, was in den vergangenen 25 Jahren nur sieben Mal der Fall gewesen sei (und zweimal im Jahr 2020).



Während solche täglichen Schwankungen selten seien, seien ihre Ursachen durchaus verständlich - Positionierung der Marktteilnehmer, kürzere Anlagehorizonte und die Aussichten auf eine eher synchrone Erholung. Somit seien heftige Neugewichtungen von Portfolios nicht überraschend, da Marktteilnehmer Leerverkäufe in Nachzüglern tätigen oder eindecken würden. Im vorangegangenen Update (Ende September) hätten die Experten unterstrichen, dass einige ihrer Strategien ihr Engagement in Profiteuren einer Wiederöffnung der Wirtschaft selektiv erhöht hätten.



Die Experten würden davon ausgehen, dass der weitgehende Seitwärtstrend am Aktienmarkt (der über die vergangenen sechs Monate geherrscht habe) ein Ende haben werde, und als eine gesunde und willkommene Entwicklung eine breitere Beteiligung von Teilsektoren am Marktgeschehen erwarten. Hinzu komme, dass die Berichtssaison für das dritte Quartal gezeigt habe, dass es Unternehmen insgesamt recht gut gelungen sei, ihre Rentabilität aufrechtzuerhalten, was ein gutes Vorzeichen für den künftigen operativen Leverage sei. Trotz latenter und berechtigter Brexit-Sorgen (bei dem das Worst-Case-Szenario mit dem Rücktritt von Dominic Cummings, Top-Berater von Boris Johnson und Personifizierung des harten Brexit, ausgeräumt sei) dürften die europäischen Märkte aufgrund ihrer stärkeren Prägung durch Zykliker und Substanzwerte eine Outperformance verzeichnen.



Die Umsetzung des 750 Milliarden Euro schweren EU-Aufbaufonds im Jahr 2021 dürfte im Zusammenspiel mit der großzügigen Liquidität aufgrund der anhaltenden quantitativen Lockerung und den in Geldmarktfonds geparkten Mitteln für einen zusätzlichen Impuls sorgen. Die Zeit werde zeigen, wie lange diese Value-lastigen Sektoren wiederbelebt würden, aber das Zeitfenster der Gelegenheiten für eine Outperformance von Value-Titeln sei in den kommenden Monaten gewiss geöffnet.



Die Experten würden noch einmal darauf hinweisen, dass bei der Auswahl von sogenannten COVID-19-Verlierern und zyklischen Unternehmen ein selektives Vorgehen wichtig sei. Die Qualität des Geschäftsmodells, die Bilanz und das Potenzial, gestärkt aus der großen Corona-Krise hervorzugehen, seien zentrale Aspekte dieses Auswahlprozesses. 2016 habe sich der EURO STOXX Banks-Index fast in nur wenigen Monaten verdoppelt, sei dann aber nach dieser kurzen Wiederauferstehung weiter hinter dem Gesamtmarkt zurückgeblieben. Einige Geschäftsmodelle seien zerstört oder beschädigt, und das sollte man als langfristig orientierter Anleger nicht aus dem Auge verlieren.



Die COVID-19-Krise hat uns gelehrt, dass digitale Fähigkeiten (sei es in Form von Produkten oder von Prozesskonstellationen) einen echten Wettbewerbsvorteil für Unternehmen darstellen und dass das Anbieten von Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen nur noch dringlicher wird, so die Experten von DPAM. COVID-19 habe einige zuvor bereits bestehende strukturelle Trends beschleunigt, die nicht verschwinden würden, wenn die Krankheit ausgemerzt sei - ganz im Gegenteil. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt sollte daher der Kern eines Aktienportfolios aus Qualitätsunternehmen bestehen, die in der Lage seien, ihre Umsätze während des gesamten Zyklus zu steigern, die Wettbewerbsvorteile hätten, relativ gering verschuldet seien, weniger anfällig für disruptive Kräfte seien und im Idealfall die Fähigkeit besitzen würden, die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) für sich zu nutzen. (03.12.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Bevor wir einige Umrisse unseres (vorläufigen) Aktienmarktausblicks für 2021 geben, wollen wir zunächst die jüngsten Entwicklungen in einen Kontext stellen, so Alexander Roose, CIO Fundamental Equity bei DPAM (Degroof Petercam Asset Management).Das Jahr 2020 sei von massiven Marktbewegungen geprägt und der November mache hier bislang keine Ausnahme - ganz im Gegenteil. Wenngleich der VIX-Index bei weitem nicht die Niveaus vom Jahresbeginn (als die erste COVID-19-Welle auf die Kapitalmärkte getroffen habe) erreiche, seien innere Aspekte des Aktienmarkts in den vergangenen Wochen äußerst unberechenbar gewesen. Es seien zwei risikomindernde Ereignisse eingetreten, die beide zu bedeutenden Sektorrotationen geführt hätten. Und dies sei in einem derart polarisierten Aktienmarktumfeld geschehen, wie man es selten zuvor erlebt habe.Als Beleg für dieses polarisierte Aktienumfeld würden die Experten auf die breite Streuung der GICS1-Sektorperformance von bis zu 70% im Jahr 2020 hinweisen (z. B. IT gegenüber Energie) oder auf die starke Wertentwicklung von wachstumsstarken Aktien über den größten Teil von 2020. Zweck dieser Erörterung sei es nicht, näher auf die fundamentalen Gründe dieser Diskrepanzen einzugehen oder die Inflationsdebatte wieder zu eröffnen; es solle vielmehr das Aktienumfeld vor den oben erwähnten marktbewegenden Ereignissen skizziert werden.Zunächst habe bis zum Ausgang der US-Wahlen (der zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen immer noch angefochten werde) der überwältigende Konsens geherrscht, dass es eine "blaue Welle" geben werde, die die Umsetzung massiver Haushaltsmaßnahmen - finanziert durch höhere Steuersätze - erleichtern und ein stärkeres Hinterfragen der monopolistischen Macht der großen Technologieunternehmen ermöglichen würde. Am 4. November, dem Tag nach den Wahlen, als sich abgezeichnet habe, dass sich ein solcher Ausgang mit einem gespaltenen Kongress nicht einstellen würde, habe der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) eine Rally von 2% gemacht.