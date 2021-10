Die Abwendung von Öl könnte nicht so sehr an der Knappheit der Ressource liegen, sondern eher an den Umweltproblemen, die mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe verbunden seien.



Als Hauptenergiequelle und Motor der Weltwirtschaft werde es nach Meinung von Tobias Stöhr von Spectrum Markets in naher Zukunft keinen wirklichen Nachfolger für Öl geben. Aber wenn man sich die Technologien mit dem größten Potenzial ansehe - wie etwa die Batterietechnologie -, werde man schnell feststellen, was die Rohstoffe von morgen sein würden. In einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2020 werde geschätzt, dass die Produktion von Mineralien wie Lithium, Graphit und Kobalt bis 2050 um fast 500% steigen werde und dass mehr als drei Milliarden Tonnen Mineralien und Metalle benötigt würden, um die Energie- und Speicherkapazität zu schaffen, die für die Erreichung der Pariser Klimaziele erforderlich sei.



Es gebe Derivate wie Futures, die sehr risikoorientierten und erfahrenen Anlegern vorbehalten bleiben sollten, da die Preisschwankungen immens seien und es noch keinen liquiden Handel mit Derivatkontrakten an einer Terminbörse gebe. Bei Aktien von Lithiumminengesellschaften beispielsweise bestehe nach wie vor das Risiko einer hohen Volatilität. Ein defensiverer Ansatz könne die Anlage in Lithium-ETFs sein. Für die Branche sei das Fehlen eines liquiden Bergbau- und Mineralienbörsenhandels bisher auch der größte Nachteil.



Die wichtigsten Rohstoffe würden in einigen wenigen, Ländern, die politisch instabil seien, abgebaut. Bestechung, Korruption und staatliche Eingriffe seien nur einige der Risiken. Ganz zu schweigen von den schlechten Arbeitsbedingungen, die sich angesichts des rasanten Anstiegs der Nachfrage nach Lithium, Kobalt usw. wohl kaum ändern würden.



Angesichts der massiven Nachfrage von Automobilherstellern und anderen industriellen Abnehmern oder Herstellern von Batterien und vor dem Hintergrund der kritischen Umstände im Zusammenhang mit diesen Rohstoffen unternehme die Industrie erhebliche Anstrengungen für das, was sie "Kreislaufwirtschaft" nenne. Im Mittelpunkt stehe dabei das Bestreben, möglichst viele der verwendeten Materialien zu recyceln, was nicht nur im Zusammenhang mit dem Recycling von Batterien am Ende des Produktlebenszyklus, sondern auch während der Wertschöpfungskette relevant sei. Anstatt also zu versuchen, ihre Rohstoffpreisrisiken abzusichern, konzentriere sich die Industrie mehr und mehr auf Technologien, die die Wiederverwendbarkeit der Materialien erhöhen würden. Anbieter solcher Technologien wiederum sollten auch für Kleinanleger in den Fokus rücken. (25.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Es besteht wenig Zweifel daran, dass Erdöl trotz aller Bemühungen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und einem sich abzeichnenden Umdenken hin zu einem schonenderen Umgang mit den Ressourcen auf absehbare Zeit die wichtigste Energiequelle weltweit ist und bleiben wird, so Tobias Stöhr, Börsenexperte bei Spectrum Markets.Wenn man das Jahr 2020 als statistischen Ausreißer beiseitelasse und 2019 als letztes Jahr mit repräsentativen Daten der IEA1 betrachte, habe die weltweite Ölproduktion bei rund 4,5 Gigatonnen (Gt) gelegen, während der Verbrauch rund 4,65 Gt oder 98 Mb/d betragen habe. Wenn alles andere unverändert bliebe, würde dies angesichts der vom Deutschen Institut für Geowissenschaften und Rohstoffe geschätzten Reserven von 173 Gt konventionellen Öls innerhalb der nächsten vier Jahrzehnte zu einem Versiegen des Angebots führen. Allerdings sei die Schätzung des Volumens der verfügbaren Reserven und des Volumens der unentdeckten Ressourcen keine exakte Wissenschaft und es gebe Abweichungen zwischen den Quellen.Wenn nicht gerade ein völlig neues Feld entdeckt werde, würden Händler - sowohl professionelle Warenterminhändler als auch Einzelhändler - eher Faktoren mit kurzfristigeren Auswirkungen beobachten. Seien dies in der Vergangenheit vor allem geopolitische Faktoren und die Reaktion der OPEC gewesen, so hätten heute Lagerkapazitäten, Transport oder Fortschritte in der Bohr- oder Raffinerietechnik an Bedeutung gewonnen.