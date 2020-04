Mittwoch



- Deutsche Verbraucherpreise im April, die Zahlen für die Eurozone würden am Donnerstag veröffentlicht. Die Inflationsentwicklung sollte eine Vorstellung davon vermitteln, in welchem Maße der Abwärtsdruck der Energiepreise die Gesamtzahlen beeinflusse.



- Erste Schätzung für das US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, die Daten für die Eurozone würden am Donnerstag folgen. Es werde mit einer Wachstumsbelastung durch Corona gerechnet, da die Abschottungsmaßnahmen aber erst ab März in Kraft getreten seien, dürfte sich das volle Ausmaß des Schadens erst bei der Veröffentlichung für das zweite Quartals zeigen.



Donnerstag



- Staatliche Einkaufsmanagerindices für China im April sowie der Index des privaten Caixin-Instituts für das Verarbeitende Gewerbe: Die Daten dürften einen Hinweis darauf geben, wie sich ihre Wirtschaft nach der Lockerung der Sperrmaßnahmen erholt habe und was das für andere Länder bedeuten könnte.



- US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche: Zwar seien die Zahlen zuletzt wieder rückläufig, der Datenpunkt bleibe aber ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Situation der USA.



Freitag



- Mit dem ersten Mai würden die vereinbarten Produktionskürzungen der OPEC+ in Kraft treten.





