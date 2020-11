Der Wirecard-Skandal hingegen wäre auch mit der Indexanpassung entstanden. Entscheidend hierfür seien mangelnde Prüfstandards gewesen. Über Jahre hinweg habe es immer wieder Zweifel am Wachstum von Wirecard gegeben und spätestens der Sonderprüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG habe mehr neue Fragen als Antworten geliefert. Doch die Kurse seien vorerst nicht eingebrochen, auch weil viele Privatanleger einen Skandal dieses Ausmaßes nicht für möglich hätten halten wollen. Letztendlich sei der DAX unter dem Skandal auch nicht eingeknickt, weil Wirecard nur sehr gering gewichtet gewesen sei - schädlich sei der Skandal eher für das Image von Aktien, Bilanzprüfern und der Bundesaufsicht gewesen.



Ein weiterer Kritikpunkt beschäftige sich mit den Auslandsumsätzen der Unternehmen im DAX - spätestens seit es Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4), ein Essenslieferant ohne Geschäft in Deutschland in den größten deutschen Index geschafft habe. Doch bereits heute würden nur ca. 20,4 Prozent der Umsätze im DAX aus Deutschland stammen, was tendenziell beweise, dass Produkte und Dienstleistungen deutscher Unternehmen noch immer im Ausland begehrt seien. Umsätze in China oder den USA würden für eine geografische Risikostreuung sorgen, vermindere somit Investitionsrisiken und werde sich auch durch zehn zusätzliche Unternehmen nicht verändern. Vor allem sei dies nicht negativ zu sehen, sondern tendenziell eher ein Gütesiegel der deutschen Wirtschaft.



Ebenso werde die Anpassung darin scheitern, die deutsche Wirtschaft besser im DAX zu symbolisieren. Denn große Teile der Volkswirtschaft würden nicht an der Börse gehandelt. Die deutsche Struktur sei geprägt von mittelständischen Unternehmen ohne den Status einer Aktiengesellschaft. Besonders deutlich werde das, wenn man die Marktkapitalisierung mit dem Anteil am globalen Bruttoinlandsprodukt vergleiche. Während Deutschland laut Statista 2019 noch 3,5 Prozent am globalen BIP ausgemacht habe, sei der Anteil am globalen Aktienindex mit ca. 2,4 Prozent spürbar geringer. Die Performance oder das Risikoprofil des DAX werde durch die Anpassung nicht verändert. Denn wenige, besonders zyklische Sektoren würden den DAX bestimmen und würden dies auch nach der Indexänderung weiterhin tun. Insbesondere die Autoindustrie, Chemie und Pharmaunternehmen seien ausschlaggebend. SAP sorge durch seine hohe Gewichtung von mehr als zehn Prozent für einen technologischen Einfluss auf die Indexrendite. Durch diese Konstellation werde der Index auch weiterhin besonders krisenanfällig sein und in Rezessionsphasen mehr verlieren als globale Indices.



Aus Sicht des Experten sei der populistische Druck auf Politik und Indexanbieter in Deutschland derzeit besonders hoch, sichtbar in dem Untersuchungsausschuss des Bundestags oder der Indexerweiterung. Die eigentlichen Konstruktionsprobleme würden hierdurch jedoch nicht behoben. Die klassischen Anlegerfehler seien weiterhin die Hürden, die Investoren beim Erreichen ihrer Ziele im Weg stünden. Der DAX als Performanceindex sei hochvolatil und stelle einen schweren Weg für Anleger dar, die langfristigen Ziele zu erreichen. Diese grundsätzlichen Probleme würden auch durch die neueste Anpassung nicht behoben. (25.11.2020/ac/a/m)







Die Anpassung der Deutschen Aktienindices ist beschlossene Sache und wird dennoch die vorrangigen Ziele nicht erreichen, so Andreas Strunk von Grüner Fisher Investments.So habe man verhindern wollen, dass ein Skandal im Ausmaß des Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206)-Bilanzskandals in Zukunft vermieden werden sollte, verlustträchtige Firmen ohne Umsätze in Deutschland nicht mehr in den Deutschen Aktienindex aufgenommen werden könnten und schließlich die deutsche Wirtschaft besser im größten deutschen Index abgebildet werden sollte.