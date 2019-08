Während sich die bisherige Yuan-Abwertung realwirtschaftlich kaum auswirken dürfte, bestehe die implizite Drohung einer fortgesetzten Schwäche. Wie könnten die USA reagieren? Trump beschimpfe fast täglich die eigene Notenbank aufgrund der seiner Meinung nach zu hohen Zinsen, aber die Wechselkurse würden kaum reagieren. Aus Währungssicht liege der Präsident nicht falsch, denn der US-Dollar sei insgesamt deutlich überbewertet - vor allem gegenüber dem Euro. Demnach erscheine EZB-Chef Draghi als geschicktester "Währungskrieger".



Das US-Finanzministerium könnte Mittel aus ihrem Wechselkursstabilisierungsfonds in Höhe von knapp 94 Mrd. US-Dollar einsetzen. Gemessen am täglichen globalen Devisenumsatz von mehr als 5 Billionen US-Dollar sei das Volumen gering, zumal ein Großteil bereits in Euro, Yen und Sonderziehungsrechten gebunden sei. Entweder müsste sich Trump zusätzliche Gelder genehmigen lassen oder die Hilfe der von ihm attackierten FED in Anspruch nehmen - deren Mittel seien quasi unbegrenzt. Außerdem könnte die Notenbank die von ihm geforderten massiven Zinssenkungen durchführen. Bislang habe die FED mit einer Reduktion um 25 Basispunkte vorsichtig reagiert, auch wenn sich zumindest noch ein weiterer Schritt abzeichne. Für einen richtigen "Währungskrieg" sei die FED noch nicht bereit.



Auch aus chinesischer Sicht sei ein Abwertungswettlauf keinesfalls ausgemacht. Das Land sei grundsätzlich an stabilen Wechselkursen interessiert, ansonsten könnten chinesische Unternehmen mit hohen Dollar-Schulden in Schieflage geraten. Erst bei weiteren Handelsrestriktionen dürfte China den Yuan merklich schwächen. Am Devisenmarkt hätten bislang die sicheren Anlagehäfen Schweizer Franken und Japanischer Yen profitiert. Zuletzt habe sich sogar der Euro erholt, bevor das Politikchaos in Italien eingesetzt habe. Sollte der Währungskonflikt tatsächlich eskalieren, könnte der Euro - aus EZB-Sicht ungewollt - der große Gewinner sein. Schließlich habe die EZB bereits sehr viel Pulver verschossen. Auch jenseits eines "Währungskriegs" werde der US-Renditevorteil gegenüber dem Euro vermutlich schrumpfen, sodass die Chancen für einen steigenden Euro-Dollar-Kurs zunehmen würden. (09.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem US-Präsident Trump neue Strafzölle auf Importe aus China ankündigte, stieg der Dollar-Yuan-Kurs um gut 2% und damit erstmals seit elf Jahren über 7,0, so Christian Apelt, CFA bei der Helaba.Das US-Finanzministerium habe China sofort als "Währungsmanipulator" brandmarkt. Dabei habe China wohl gar nicht aktiv am Markt eingegriffen, sondern dem durch Trumps Handelskonflikt hervorgerufenen Abwertungsdruck nachgegeben und anders als zuvor nicht den Wechselkurs verteidigt. Da China mit gut 3 Billionen US-Dollar Devisenreserven genügend Munition dafür besitze, sei das Tolerieren einer Yuan-Abwertung allerdings doch ein Zeichen an Trump, nach dem Motto: Wir könnten auch anders!