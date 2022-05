"Wir erwarten bei 10-jährigen US-Staatsanleihen einen Anstieg der Zinsen auf rund 3,2 Prozent bis Frühjahr 2023", so der Experte. Aber er warne: "Ein Anstieg deutlich über 3 Prozent hinaus wäre für Risiko-Assets sehr problematisch." Auch in Europa werde die Zinsstrukturkurve ab Herbst flacher. Der Anstieg der Kurve bleibe aber konjunktur- und defizitbedingt hinter den USA zurück. "Wir sehen die Bundesanleihen bei dann 1,0 bis 1,3 Prozent". Sofern die Konjunktur nicht einbreche, seien die Risikoaufschläge bei Renten nun ausreichend gestiegen. "Entscheidend bleibt die Frage, ob den Notenbanken ein Soft Landing in 2023 gelingt."



Nach den erfolgreichen Jahren am Aktienmarkt würden die Experten von SALytic Invest die Renditeerwartungen mittelfristig nur als moderat ansehen, da sich das weltweite Wirtschaftswachstum in den nächsten Jahren abschwächen werde. "In 2022 werden nur noch wenige Sektoren eine Ergebnissteigerung verbuchen können", so Sawazki. "Zu den erfolgreichen Sektoren mit steigenden Gewinnen gehören Pharma, Öl, Materials, Chemie, Reisen Freizeit, Luxus und Technologie." Dagegen verlören Industrie-Verarbeiter, Rohstoffeinkäufer, Handel, Internet und Banken deutlich. Die Performance komme nun nicht mehr aus der PE-Expansion, sondern aus der differierenden Gewinnentwicklung der Unternehmen.



Insbesondere in den USA erwarte Sawazki bei Wachstumswerten noch eine weitere Bewertungsanpassung, wenn die Zinsen deutlicher über 3% hinaus steigen würden. Die europäischen Börsen hätten dagegen mit der Ukraine-Krise sogar schon eine leichte politische Risikoprämie aufgebaut, bzw. würden eine deutliche Konjunkturdämpfung vorwegnehmen.



"In einem Positivszenario mit einem schnellen Waffenstillstand in der Ukraine und einer raschen Beendigung des Lockdowns in China können die Aktienmärkte insbesondere in Europa um 7 bis 10 Prozent steigen und die Credit Spreads bleiben auf aktuellem Niveau", beschreibe Wolfgang Sawazki die optimistische Variante. Allerdings halte er die Wahrscheinlichkeit der Szenarien für sehr schwer einschätzbar. "Im negativen Fall eines anhaltenden Krieges und eines beschleunigten Restriktionskurses der US-Notenbank korrigieren die Aktienmärkte weiter moderat nach unten, der US-Dollar wertet weiter auf und die Credit Spreads legen weiter zu."



Die Krise habe weitreichende strategische Implikationen mit Deutschland, Österreich, Russland und der Türkei als die großen Verlierer: Industrielle Produktion in Deutschland werde erheblich teurer und damit weniger wettbewerbsfähig, die industrielle Basis werde ohne Staatseingriffe mittelfristig in Deutschland erodieren in Richtung Benelux, Skandinavien, Spanien sowie in die USA. China werde der große Profiteur, da das Land weit unter Marktpreisen Öl, Gas und Rohstoffe importieren könne. (Ausgabe vom 05.05.2022) (06.05.2022/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Trotz negativer Nachrichten sehen die Experten von SALytic Invest nach wie vor eine Chance auf Licht am Ende des Tunnels.Sollte der China-Lockdown kurzlebig sein und im Laufe des Monats Mai ein Waffenstillstand in der Ukraine gelingen, rechne Vorstand Dr. Wolfgang Sawazki mit positiven Effekten: "Dann würden die Rohstoffpreise nachgeben, die Ausgabenfreude wieder steigen und die Lieferketten sich wieder verbessern. Dies spräche dann trotz Zinswende für eine Konjunkturerholung in den nachfolgenden Monaten." Stabilisierend würden ein positiver Lagereffekt, eine expansive Fiskalpolitik, Investitionen in den Energieumbau und Covid-Aufholeffekte wirken.Die ultraexpansive Notenbankpolitik habe in den letzten Jahren über alle Assetklassen hinweg zu einer Höherbewertung geführt. Diese sei nun ausgelaufen und kehre sich um. Allein die US-amerikanische FED führe jeden Monat 95 Milliarden US-Dollar an Überschussliquidität zurück, um ihre Bilanz möglichst rasch zu schrumpfen. "In den USA erwarten wir einen Anstieg der Geldmarktzinsen auf 3,0 bis 3,25 Prozent bis zum ersten Quartal 2023", laute Sawazkis Prognose. Für Europa sehe er das Zinsniveau bei 1 bis 1,25 Prozent im Sommer 2023.