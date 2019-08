Paris (www.aktiencheck.de) - Phasen, in denen sich die USA und China nähergekommen sind, gab es in den vergangenen Monaten immer wieder mal - und damit einhergehend auch die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den beiden Großmächten, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Der schwelende Handelskrieg dämpfe rund um den Globus die wirtschaftlichen Aussichten und mache daher auch dem Gros der konjunktursensiblen Industriemetalle seit Monaten zu schaffen. Auch der Kupferkurs habe zuletzt Federn gelassen; seit Mitte April habe das Metall rund 15 Prozent an Wert eingebüßt. Und dies, obwohl der Kupfermarkt alles andere als bestens versorgt sei. Bis einschließlich Mai habe er laut der International Copper Study Group (ICSG) immerhin ein Angebotsdefizit von 160.000 Tonnen aufgewiesen. Und auch für das Gesamtjahr würden die ICSG-Experten ein Angebotsdefizit prognostizieren.Aber: Die Befürchtung, dass der Handelskonflikt noch eine Weile wie ein Damoklesschwert über den Märkten schwebe, wiege offenbar schwerer. Sollte sich jedoch ein zeitnahes Ende des Streits abzeichnen, könnte Kupfer eine Menge Luft nach oben haben. Kurzfristig erscheine dies zwar nicht allzu wahrscheinlich, doch ob Trump angesichts der US-Wahlen 2020 auf Dauer seinen harten Kurs durchhalten werde, sei zumindest fraglich. Die Hoffnung sterbe jedenfalls zuletzt. (30.08.2019/ac/a/m)