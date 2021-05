Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) übertraf zwar mit seinen Zahlen die Konsenserwartungen im Hinblick auf den Gewinn je Aktie, verfehlte allerdings die Schätzungen für die Neuabonennten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Dementsprechend sei der Medienriese am Freitag schwächer (-2,6%) aus dem Handel gegangen.



Der im Dezember an die Börse gekommene Vermittler von Privat-Ferienimmobilien Airbnb (ISIN: US0090661010, WKN: A2QG35, Ticker-Symbol: 6Z1, NASDAQ-Symbol: ABNB) habe die an ihn gestellten Konsenserwartungen für Buchungen und den Umsatz im Q1 deutlich übertreffen können. (17.05.2021/ac/a/m)





