Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

159,98 EUR +1,69% (12.02.2021, 09:44)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

159,90 EUR +2,57% (12.02.2021, 09:29)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

190,91 USD +0,68% (11.02.2021, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.02.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney habe gestern nachbörslich sein jüngstes Zahlenwerk zum ersten Quartal 2021 veröffentlicht und Markteilnehmer damit überzeugt.Demnach hätten sowohl der Umsatz mit einem Rückgang um 22% auf USD 16,2 Mrd. (Konsens: USD 15,9 Mrd.), als auch der bereinigte Gewinn je Aktie, welcher sich um 79% auf USD 0,32 (Konsens: USD -0,41) rückläufig gezeigt habe, die Prognosen der Analysten deutlich übertreffen können.Besonders positiv hätten Marktteilnehmer die Ergebnisse des Streaming-Geschäfts aufgenommen. Obwohl sich, unter anderem aufgrund der Expansion nach Indien und Indonesien, der monatliche Umsatz je zahlenden Disney+ Abonnenten um 28% auf USD 4,03 reduziert habe, habe der Konzern mit knapp 95 Mio. (Konsens: 90,2 Mio.) zahlenden Abonnenten mit Ende des Quartals überzeugt. Zusammen mit den anderen Diensten ESPN+ und Hulu zähle Disney nun mehr als 146 Mio. zahlende Abonnenten.Der Konzern leide jedoch weiterhin deutlich unter geschlossenen Vergnügungsparks sowie Buchungsflaute bei Ferienresorts und Kreuzfahrten, der Umsatz in diesem Bereich sei um 53% auf USD 3,59 Mrd. gesunken. Wiederöffnungen würden besonders von der zukünftigen Durchimpfungsrate abhängen, so CEO Chapek.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "kaufen", so Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity