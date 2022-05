Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

96,15 EUR -3,91% (12.05.2022, 12:29)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

95,83 EUR -7,14% (12.05.2022, 12:12)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

105,21 USD -2,29% (11.05.2022, 22:04)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil The Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern nach Börsenschluss habe Walt Disney die Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal präsentiert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal habe der Umsatz um 23% auf USD 19,25 Mrd. gesteigert werden können, womit man die Erwartungen relativ genau getroffen habe. Der bereinigte Gewinn sei um 37% höher ausgefallen als 2021, habe mit USD 1,08 jedoch unter den Erwartungen von USD 1,19 gelegen.Positiv überraschen können habe Disney vor allem bei den Nutzerzahlen. Während Netflix in diesem Bereich kürzlich noch enttäuscht habe, habe Walt Disney einen Anstieg von 7,9 Mio. neuen Nutzern (Konsens: +5,3 Mio.) verzeichnet. Damit befinde man sich laut CEO Chapek auf gutem Weg das Ziel von 230 bis 260 Mio. Abonnenten bis 2024 zu erreichen. Dazu müssten in den folgenden Monaten jedoch durchschnittlich rund 9,1 Mio. Neukunden gewonnen werden. Gemeinsam mit den Plattformen Hulu und ESPN+ stehe man nun bei 205 Mio. Abonnenten im Vergleich zu 196,4 Mio. im Vorquartal.Die am meisten unter Coronarestriktionen leidende Sparte Freizeitparks (Parks & Resorts) setze den Pfad der Erholung weiterhin in großen Schritten fort. Man habe mit USD 6,65 Mrd. einen doppelt so hohen Umsatz wie im Vorjahresquartal erwirtschaftet und das operative Ergebnis des Segments habe sich von USD -0,4 Mrd. auf USD 1,76 Mrd. erhöht.Im nachbörslichen US-Handel notiere die Aktie momentan 3,2% tiefer (12. Mai 2022, 10:12 MESZ)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.