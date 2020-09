Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

111,56 EUR -0,71% (04.09.2020, 20:39)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,44 EUR -1,57% (04.09.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

131,5488 USD -1,27% (04.09.2020, 20:27)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Anleger könnten sich bei Ex-Disney-CEO Bob Iger bedanken. Mit Disney+ habe der 69-Jährige ein Juwel erschaffen. Disney+ wachse stark und habe noch viel Potenzial. Im Wert könne es deutlich steigen, wie die Rechnung des "Aktionär" zeige. Die Walt Disney-Aktie hole derweil - genau wie der Gesamtmarkt - Luft.Streaming sei einer der Top-Wachstumsmärkte. Nach Berechnungen von Statista werde die Zahl der Menschen, die Videostreaming nutzen würden, von aktuell 882 Millionen auf 1,3 Milliarden im Jahr 2025 anwachsen. Der weltweite Umsatz mit Videostreaming solle von 46 Milliarden auf 76 Milliarden Dollar steigen.Die Börse sei schon lange von Streaming begeistert. Pionier Netflix komme mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 232 Milliarden Dollar. Bei 193 Millionen Abonnenten werde ein Netflix-Kunde demnach mit 1.200 Dollar bewertet.Nehme man den gleichen Maßstab bei Disney+, käme die App auf einen Wert von aktuell 72 Milliarden Dollar. Fairer wären aber 36 Milliarden, da ein Disney+-Abo nur knapp die Hälfte koste.Walt Disney habe mit Disney+ eine Perle im Portfolio, deren Potenzial noch längst nicht ausgereizt sei. Kursschwächen wie derzeit sind Kaufchancen für langfristig orientierte Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 04.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link