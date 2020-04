Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Hoffnung auf einen Durchbruch im Kampf gegen COVID-19 durch ein Gilead-Sciences-Medikament habe den Markt am Mittwoch kräftig angetrieben. Die Walt Disney-Aktie sei auf den höchsten Stand seit dem März-Tief geklettert. Für gute Stimmung hätten auch Pläne zur Wiedereröffnung von Disney World gesorgt. Der US-Konzern habe nun in Florida eine Task Force gegründet, die ausloten solle, unter welchen Bedingungen der Park wieder öffnen könne. Wie es heiße, solle Disney World zunächst eine Auslastung bei den Besuchern von 50% haben. Im Laufe der Zeit solle sie auf 75% erhöht werden. Wann Disney World wieder öffnen könne, sei noch unklar.Zwar werde es noch dauern, bis die Themenparks wieder Geschäft wie im Vorkrisenniveau machen (2019: 26 Mrd. USD Umsatz, 6,8 Mrd. USD Nettogewinn). Trotzdem seien die Pläne der Task Force mehr als nur ein Hoffnungsschimmer, sondern vielmehr ein großer Schritt zurück ins Leben. "Der Aktionär" bleibe dabei: Wer mutig sei und einen langen Atem habe, bleibe investiert, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2020)