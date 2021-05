Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der Entertainment-Gigant ächze weiter unter der Corona-Krise, auch der Erfolg im Streaming-Geschäft habe zu Jahresbeginn deutlich nachgelassen. Disney+ habe im Berichtszeitraum unter mangelnden Film- und Serienhits gelitten. Die Börse reagiere enttäuscht, die Walt Disney-Aktie sacke nachbörslich 3,9 Prozent ab.Der Video-Service habe das Q1/2021 mit knapp 104 Millionen Abonnenten beendet, wie der Medienkonzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss bekannt gegeben habe. Damit seien in den drei Monaten lediglich rund neun Millionen hinzugekommen. Analysten hätten im Schnitt mit deutlich mehr gerechnet.Disney+ sei im November 2019 an den Start gegangen und habe seitdem rasantes Wachstum verzeichnet.Insgesamt seien die Erlöse des Konzerns im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 15,6 Mrd. Dollar zurückgegangen. Der Gewinn sei zwar auf 901 Mio. Dollar geklettert, was fast einer Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspreche. Jedoch hätten hohe Kosten wegen der Pandemie und weitaus höhere Steuern das Ergebnis vor einem Jahr um 90 Prozent einbrechen lassen.Spätestens dann sollten langfristig orientierte Anleger aber mit beiden Händen nachkaufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link