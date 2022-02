XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (10.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der weltweit größte Unterhaltungskonzern habe mit seinen am Mittwochabend vorgelegten Geschäftszahlen für sein erstes Quartal die Prognosen der Wall Street deutlich übertroffen und damit die Hoffnung auf eine operative Erholung geschürt. Ein Highlight sei der starke Zuwachs bei Disney+ gewesen. Bei der von den Investoren mit Argusaugen verfolgten Entwicklung der Abonnentenzahl für die Streamingdienste habe das Unternehmen zu überzeugen gewusst. Insgesamt sei die Zahl der Kunden auf 129,8 Mio. gestiegen und habe damit zum Ultimo um 4 Mio. über den Prognosen gelegen. Allein im letzten Quartal hätten somit 12 Mio. Neukunden einen Vertrag mit dem US-Konzern abgeschlossen. Im Conference Call mit Analysten habe Firmenchef Bob Chapek das Ziel erneuert, bis 2024 die Zahl der Abonnenten auf 230 bis 260 Mio. steigern zu wollen.Es sei nicht das einzige Highlight gewesen. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, sei zuletzt auch das Geschäft mit den Vergnügungsparks wider gut gelaufen. Die Erlöse in dieser Sparte hätten sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 7,2 Mrd. USD verdoppelt und hätten Walt Disney nach einem Verlust im Vorjahr ein positives Ergebnis von 2,5 Mrd. USD beschert.Nach der herben Enttäuschung des letzten Quartals sei Walt Disney zurück in der Erfolgsspur: Das Geschäft mit den Parks gewinne wegen der nachlassenden Corona-Dynamik an Fahrt und mit Disney+ verfüge der US-Riese über eine wachstumsträchtige Digitalsparte, die für die richtigen Impulse sorge. Anleger auf der Suche nach einer attraktiven Unterhaltungsaktie könnten zugreiefn, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2022)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:138,50 EUR +7,46% (10.02.2022, 10:06)