Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (28.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Konzern kehre Schritt für Schritt zur Normalität zurück. Die Themenparks würden wieder geöffnet, das Kinogeschäft solle wiederbelebt werden. Auch die Expansion des Streamingdienstes Disney+, großer Hoffnungsträger des Medienkonzerns, schreite voran.Walt Disney wolle am 11. Juli seinen Freizeitpark und Umsatzgaranten Disney World in Florida wieder öffnen. Zwar werde anfangs die Auslastung begrenzt sein und es werde strenge Sicherheitsvorkehrungen geben. Der Schritt sei aber für den Konzern von großer Bedeutung, da viele Wochen die Kerngeschäfte stillgestanden hätten. Zudem habe Walt Disney den Start des potenziellen Mega-Blockbusters "Mulan" für den 24. Juli angekündigt. Der Abenteuerfilm sollte bereits am 24. März in die Kinos kommen, sei wegen der Pandemie jedoch verschoben worden.Walt Disney werde es kurzfristig noch schwer haben, doch die geplanten Schritte würden Grund zu Optimismus geben. Millionen Menschen würden nach Wochen der Entbehrungen auf Unterhaltung und Zerstreuung warten. Dafür sorge der US-Konzern schon seit Jahrzehnten. Langfristig orientierte Anleger könnten der Walt Disney-Aktie treu bleiben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.05.2020)