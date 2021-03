Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

158,80 EUR -0,39% (04.03.2021, 10:38)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

159,02 EUR -1,72% (04.03.2021, 10:23)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

192,26 USD -0,87% (03.03.2021, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (04.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der US-Konzern wolle seine Präsenz im klassischen Einzelhandel deutlich reduzieren und sich dafür stärker aufs Online-Shopping konzentrieren. Der Anfang solle in diesem Jahr mit der Schließung von mindestens 60 Läden in Nordamerika erfolgen. Künftig wolle Walt Disney auf den Ausbau seiner E-Commerce-Plattform setzen.Während der Corona-Krise habe sich das Geschäft ins Internet verlagert, habe Walt Disney-Managerin Stephanie Young erklärt. Das Unternehmen habe zuletzt nach eigenen Angaben weltweit über 300 "Disney Stores" mit Flaggschiff-Filialen u.a. am Times Square in New York. Walt Disney habe betont, dass Kunden zudem Zugang zu zahlreichen Geschäften etwa in den Themenparks und von Drittanbietern weltweit behalten würden.Die ShopDisney-Website wolle der Konzern verbessern und sein Produktsortiment erweitern. Es sollten u.a. mehr Bekleidungskollektionen für Erwachsene, Streetwear, hochwertige Accessoires für zu Hause und Sammlerstücke angeboten werden. Bislang habe sich das Unternehmen in den Shops auf Produkte für Kinder konzentriert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: