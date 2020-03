Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (27.03.2020/ac/a/n)



München (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Zu Beginn dieser Woche startete der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) seinen Streamingdienst Disney+ in Europa, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Neben den Nutzern in den Niederlanden, wo der Dienst schon seit dem Herbst des vergangenen Jahres zur Verfügung stehe, könnten sich jetzt auch Serien- und Spielfilmfans in Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich über den grenzenlosen Zugriff auf die Unterhaltungspalette aus dem Hause Disney freuen. Vorausgesetzt natürlich, diese seien zum Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements bereit. Freuen hierüber dürfte sich auch der Unterhaltungsgigant selbst, dem seine Einnahmequellen durch den Ausbruch der Corona-Krise reihenweise weggebrochen seien, und der nun endlich wieder mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam machen könne.In den vergangenen Wochen habe eine Vielzahl an Hiobsbotschaften Walt Disney erschüttert. Zunächst habe der Ausbruch des Corona-Virus im asiatischen Raum die Unternehmensführung zur Schließung der in der Region ansässigen Freizeitparks gezwungen. Seitdem würden die Pforten in Hong-Kong, Tokio und Singapur für zahlungswillige Besucher verschlossen bleiben. Auf die globale Verbreitung des Virus sei die Schließung der Parks in Paris und in den USA gefolgt. Ein herber Rückschlag für das Unternehmen, hätten sich doch vor allem die Vergnügungsparks im Mutterland des Konzerns zu wahren Besuchermagneten etabliert. Alleine der Themenpark in Orlando habe vergangenes Jahr rund 21 Mio. Besucher aus aller Welt nach Florida gelockt. Zudem dürften seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie die vier Kreuzfahrtschiffe des Unternehmens nicht mehr in See stechen, was sich ebenfalls negativ auf die Einnahmesituation von Walt Disney auswirke.In Mark und Bein getroffen worden sei der Konzern jedoch durch die Unterbrechung des Spielbetriebs in der US-amerikanischen Profibasketballliga (NBA) und Profibaseballliga (MLB). Die milliardenschweren Übertragungsrechte dieser Großveranstaltungen habe sich der hauseigene Sportsender ESPN gesichert, welchem nun schlichtweg kein Sendematerial zur Verfügung stehe. Des Weiteren sei auch das Kerngeschäft Disneys, die Produktion von Unterhaltungsfilmen, von den Auswirkungen der Krise nicht verschont geblieben. So sorge beispielsweise die globale Schließung der Kinos dafür, dass auch in diesem Schlüsselsegment aktuell keine Einnahmen generiert werden könnten. Zudem müssten zahlreiche Projekte, darunter die geplante Neuverfilmung des Kassenschlagers "Mulan", auf unbestimmte Zeit verschoben werden.Vor dem aktuellen Hintergrund stelle die Expansion von Disney+ eine mehr als dringendst benötigte Einnahmequelle dar. Aber auch in der Zukunftsplanung solle das Streaminggeschäft eine zentrale Schlüsselposition einnehmen, die dem Konzern dabei helfen solle, an die Erfolge vergangener Tage anzuknüpfen. Orientiert habe man sich hierbei an Netflix, ein Unternehmen welches wie kaum ein zweites die TV Landschaft verändert habe, und die einstigen Kunden klassischer Fernsehsender vom eigenen Angebot habe überzeugen können.Ein Weiterer Erfolgsfaktor dürfte die Preispolitik darstellen. Um bereits etablierten Unternehmen wie Netflix Anteile des Streamingmarkts zu entreißen, setze Disney auf eine Niedrigpreispolitik und unterbiete die Abo-Preise der Konkurrenz. Ob es dem neuen Geschäftszweig von Disney gelingen werde, sich gegen die etablierten Anbieter auf dem Streamingmarkt durchzusetzen, werde die Zukunft weisen, zurzeit scheine der Erfolg der Unterhaltungsgiganten eng mit dem Erfolg von Disney+ verbunden zu sein.Die Aktie der Walt Disney Company werde aktuell bei USD 100,73 (26.03.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei USD 151,64 (26.11.2019) und das Jahrestief bei USD 85,76 (23.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 26 Analysten die Aktie auf "buy", sechs auf "hold" und kein auf "sell" setzen. (Analyse vom 27.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link