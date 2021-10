Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

152,08 EUR +1,10% (15.10.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

150,58 EUR -0,26% (15.10.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

176,46 USD +1,18% (15.10.2021, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (17.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Unterhaltungsriesen Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie sei am Freitag urplötzlich um bis zu 3% gestiegen, nachdem Puck News berichtet habe, der US-Konzern würde eine Ausgliederung seines ESPN-Sportnetzwerks erwägen. Ein Spin-off von ESPN würde der Walt Disney-Aktie, die seit Monaten in einer Seitwärtsspanne verharre, sicherlich auf die Beine helfen.Laut Puck News habe Walt Disney-CEO Bob Chapek einige seiner engsten Stellvertreter gebeten, eine Abspaltung der Sportkanäle vom Rest des Unternehmens zu untersuchen. Der Bericht basiere auf einer ungenannten Quelle, demnach "bei Disney jetzt regelmäßig Gespräche darüber stattfinden, ob ESPN ausgegliedert werden soll oder nicht".Während sich Walt Disney nicht zu dem Bericht geäußert habe, habe der US-Nachrichtensender CNBC berichtet, dass die Geschichte "ungenau" sei. Walt Disney fokussiere sich darauf, den Wert von ESPN+ für sein digitales Bundle zu steigern, und dass es auch Sportwetten für ESPN und ESPN+ verfolge.Viele Experten würden zweifeln, ob ESPN noch immer zu Walt Disney passe, nachdem der Medienriese immer stärker in das Streaming-Geschäft vordringe. Der Sportsender ESPN hingegen werde weiter überwiegend über Kabel gesehen. Es heiße jedoch, dass das Kabelfernsehen immer noch ein sehr profitables Geschäft sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: