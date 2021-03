XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Ex-FDA-Chef Scott Gottlieb erwarte in den kommenden Wochen eine deutliche Steigerung der Impfquote in den USA. Mit den Öffnungen und Lockerungen werde es demnach schnell gehen. Das sei gut für Walt Disney. Dinge, die früher normal gewesen seien, könnten demnach schon sehr bald wieder völlig alltäglich sein - ein Kinobesuch zum Beispiel. In vielen Orten in den USA seien die Bedingungen für einen Re-Start bereits erfüllt.Auch wenn Streaming boome: Der Re-Start der Kinobranche sei für Walt Disney sehr bedeutend. 2019 habe der US-Konzern 13 Mrd. USD Einnahmen aus dem Kinogeschäft verbucht. 2021 und 2022 könnten ebenfalls sehr erfolgreich werden, da der Start vieler Top-Filme wegen der Corona-Krise verschoben worden sei. Zudem würden sich viele Menschen nach der Krise mehr alltäglichen Luxus gönnen, also öfter mal einen Restaurantbesuch oder einen Kinobesuch. "Der Aktionär" bleibe für die Walt Disney-Aktie bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:165,12 EUR +0,94% (11.03.2021, 11:21)