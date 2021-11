Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

144,96 EUR -4,58% (11.11.2021, 11:20)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

144,82 EUR -5,22% (11.11.2021, 10:54)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

174,45 USD -0,38% (10.11.2021)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

WDP



NYSE-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



The Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (11.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney habe gestern nachbörslich sein jüngstes Zahlenwerk zum vierten Quartal 2021 veröffentlicht. Im Bereich Umsatz zeige sich das Unternehmen solide, doch bei Gewinn und Streaming lasse man einiges zu wünschen übrig.Walt Disney habe seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar um 26% auf USD 18,53 Mrd. steigern können, habe damit aber trotzdem leicht die Analystenschätzungen von im Schnitt USD 18,79 Mrd. verfehlt. Der Gewinn pro Aktie habe sich mit USD 0,37 im Vergleich zum Vorjahresquartal zwar deutlich verbessert (zuvor: USD -0,20), jedoch sei der allgemeine Konsens von USD 0,51 um ganze 27% verfehlt worden.CEO Chapek habe die Entwicklung des Streamingdienstes Disney+ betont. Zum zweijährigen Jubiläum des Netflix-Rivalen habe man im Vergleich zum Vorjahresquartal 60% mehr Abonnements verzeichnet. Allerdings handle es sich hierbei mit 2,1 Millionen neuen Kunden um den kleinsten Zuwachs an Abonnements in der jungen Geschichte der Plattform. Insgesamt belaufe sich die Zahl von Disney+, Hulu und ESPN+ Kunden nun auf 179 Millionen.Im Bereich Vergnügungsparks habe man einen Umsatz von USD 640 Mio. im Vergleich zu USD -945 Mio. im Vorjahresquartal erwirtschaftet. CEO Chapek habe betont, dass auch wenn man von gewissen Freizeitparkwiedereröffnungen (unter strengen Auflagen) profitiere, man speziell in diesem Segment weiterhin stark unter pandemiebedingten Einschränkungen leide. Im nachbörslichen US-Handel sei die Aktie knapp 5% ins Minus gerutscht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.