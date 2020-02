Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (06.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Disney habe starke Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen übertroffen. Besonders positiv: Die Streaming-App Disney+ entwickle sich hervorragend und habe laut Disney-CEO Bob Iger "alle Erwartungen" übertroffen. Trotzdem sei die Börse enttäuscht. Der Grund: Iger habe in einem Punkt nicht das gesagt, was der Markt habe hören wollen.Disney habe mit seinem neuen Online-Videodienst zwar einen Turbostart hingelegt. Trotzdem habe die Aktie am Mittwoch 2,3 Prozent verloren. Der Markt habe sich offensichtlich Hoffnung gemacht, dass Iger das Ziel für die Disney+-Abonnenten nach oben schraube. Doch das habe er nicht getan. "Dafür ist noch viel zu früh", so der CEO. "Der Start ist sehr gut. Aber wir werden unsere Prognose hier und heute nicht aktualisieren."Heiße: Disney erwarte offiziell bis 2024 weiterhin 60 bis 90 Millionen Abonnenten.Nach Einschätzung des "Aktionär" eine konservative Prognose. Aktuell habe Disney+ bereits 28,6 Millionen Abonnenten, obwohl der Dienst erst in sechs Ländern verfügbar sei. In den kommenden Monaten werde die Zahl der Abonnenten sprunghaft steigen, weil Disney+ in etlichen Ländern, darunter Deutschland, an den Start gehe.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt klar bullish für die günstig (KGV: 26) bewertete Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link