Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (16.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Walt Disney gebe bei Streaming weiter Gas. Der Streamingdienst Disney+ erhalte einen weiteren Programmbereich. Er heiße Star und erweitere ab dem 23. Februar das bislang aus Cartoons, Naturdokus, Kinderfilmen, Star Wars und Superheldenverfilmungen bestehende Programm um Spielfilme, Serien und Dokumentationen.Die zum Start rund 270 Produktionen würden von Disney-Studios wie 20th Television, Searchlight Pictures oder Touchstone Pictures stammen.Die Filme aus den vergangenen Jahren wie "Air Force One", "Pretty Woman" oder "Good Morning Vietnam" würden sich an ein älteres Publikum als das bisherige Programm richten. Die neuen Inhalte seien erstmals auch mit Altersfreigaben ab 16 und 18 Jahren versehen. Eltern könnten Star mit einer Kinderschutz-Pin vor zu jungen Zuschauern schützen.Im Programm seien außerdem Eigenproduktionen wie "Solar Opposite" über eine Außerirdischen-Familie in den USA, das übernatürliche Drama "Hellstrom" über die Kinder eines mysteriösen Serienkillers oder die Coming-of-Age-Serie "Love, Victor". Im vierten Original "Big Sky" würden drei Detektive auf die Spur verschwundener junger Frauen gehen.Disney+ habe bislang die Erwartungen weit übertroffen. Im vierten Quartal habe der im November 2019 gestartete Netflix-Rivale über 21 Millionen Abokunden hinzugekommen - Anfang Januar seien es insgesamt bereits 95 Millionen zahlende Nutzer gewesen.Das Streaminggeschäft ist für Walt Disney bereits jetzt eine Wachstumsmaschine, deren Wert "Der Aktionär" auf 250 Milliarden Dollar schätzt. Die Aktie (seit Empfehlung im März 2020 plus 45 Prozent) hat noch Potenzial, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 16.02.2021)Mit Material von dpa-AFX