Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

131,28 EUR +0,11% (05.02.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

130,54 EUR (04.02.2020)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

144,73 USD -0,50% (04.02.2020)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (05.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS).Hohe Kosten für den Ausbau des Streaming-Geschäfts hätten dem US-Unterhaltungsriesen Walt Disney einen Gewinneinbruch eingebrockt. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei das Nettoergebnis aus dem fortgeführten Geschäft verglichen mit dem Vorjahreswert um 23 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar gefallen, wie der Konzern am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe.Dennoch habe die Aktie nachbörslich zunächst deutlich zugelegt. Denn die Investitionen würden sich auszahlen: Der erst am 12. November gestartete Streaming-Service Disney+ habe zum Jahresende bereits 26,5 Millionen Abonnenten gewonnen - deutlich mehr als erwartet. Auch beim Umsatz seien die Wall Street-Prognosen übertroffen worden, hier habe es einen Anstieg um rund ein Drittel auf 20,9 Milliarden Dollar gegeben.Disney habe mit seinem neuen Online-Videodienst einen Turbostart hingelegt. Der erst seit kurzem verfügbare Streaming-Service Disney+ habe zu Wochenbeginn bereits 28,6 Millionen Kunden gehabt, wie der Unterhaltungsriese am Dienstag nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Das Wachstum habe "sogar unsere höchsten Erwartungen übertroffen", habe Konzernchef Bob Iger in einer Konferenzschalte nach der Präsentation der jüngsten Geschäftsbilanz gesagt.Disney+ habe in den USA am 12. November Premiere gefeiert und sei bislang nur in fünf Ländern empfänglich. In Deutschland solle der neue Service am 24. März an den Start gehen. Mit dem Angebot wolle der Hollywood-Gigant Walt Disney dem Streaming-Marktführer Netflix Druck machen, der der klassischen Kabel-TV- und Entertainment-Industrie in den vergangenen Jahren sehr viele Kunden abgejagt habe.Die Walt Disney-Aktie bleibt ein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link