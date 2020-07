Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Trotz steigender Coronavirus-Fallzahlen im US-Bundesstaat Florida habe der Freizeitpark Walt Disney World seine Türen wieder für Besucher geöffnet. "Der Magic Kingdom-Park und der Disney's Animal Kingdom-Park sind jetzt geöffnet", habe es am Samstag auf der Webseite des Freizeitparks nahe der Stadt Orlando geheißen.Am Eingang werde die Körpertemperatur gemessen und Abstands- und Hygieneregeln müssten eingehalten werden, habe es weiter geheißen. "Es wird anders sein als beim letzten Mal, als du uns besucht hast. Aber gemeinsam können wir neue Wege finden, magische Momente zu schaffen - und kostbare Erinnerungen."Normalerweise kämen fast 60 Millionen Menschen jedes Jahr in den Freizeitpark in Florida, der wegen der Coronavirus-Pandemie seit März geschlossen sei. Ein ebenfalls von Disney betriebener Vergnügungspark in Kalifornien sei zunächst geschlossen geblieben, nur ein angeschlossenes Einkaufszentrum habe in der vergangenen Woche geöffnet.In Asien hätten mehrere Disney-Parks bereits wieder geöffnet. Disneyland Paris solle nach einer corona-bedingten Schließung ab dem 15. Juli wieder schrittweise geöffnet werden.Die Öffnungen der Parks seien ein wichtiger Schritt für Disney. So wie früher werde es bei dem Konzern aber erst wieder laufen, wenn es einen Impfstoff gegen Corona gebe.Deswegen steigen nur Langfrist-Anleger ein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2020)Mit Material von dpa-AFX