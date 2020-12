XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

143,36 EUR -1,59% (14.12.2020, 11:17)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

175,72 USD +13,59% (11.12.2020, 22:10)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Walt Disney-Aktie sei es am Freitag um 14% nach oben gegangen. Man habe sein Content-Programm für die kommende Zeit vorgestellt. Am Vorabend habe man noch gesagt, wie man sich die Projektion für Disney+ für die Abonnenten vorstelle. Das solle bis auf 350 Mio. in den kommenden vier Jahren kommen. Walt Disney wolle die Preise anheben. All das habe dem Markt richtig gut gefallen. Hinzu komme die Aussicht auf einen Impfstoff. Die Auslieferung solle übrigens schon begonnen haben. Jetzt wäre es also der perfekte Sturm für die Walt Disney-Aktie. Auf der einen Seite habe man das niedergeschmetterte Programm mit den Vergnügungsparks. Auf der anderen Seite das nicht mehr stattgefundene Kinoprogramm. Es gebe aber auch ein starkes Wachstum in der Digitalsparte. Wenn sich die ersten beiden Sparten erholen, könnte man sich vorstellen, wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung in den kommenden Jahren aussehen wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Walt Disney-Aktie. (Analyse vom 14.12.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:143,12 EUR -1,31% (14.12.2020, 11:33)