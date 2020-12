Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Unterhaltungsriese Walt Disney erwarte bis 2024 dank eines ausgeweiteten Angebots einen starken Anstieg der Abonnentenzahlen seiner Streaming-Sparte. Diese sollten von derzeit rund 137 auf bis zu 350 Millionen zahlende Kunden steigen. Damit entwickle sich Streaming für den Traditionskonzern zur Goldgrube.Um die Nutzerzahlen derart steigern zu können, plane Disney, seine Ausgaben für neue Serien und Filme bis 2024 auf jährlich bis zu 16 Milliarden Dollar zu erhöhen. Die Abo-Kosten bei Disney+ sollten in diesem Zug in den USA um einen Dollar auf acht Dollar steigen und in Europa von derzeit sieben auf neun Euro. Der höhere Preis in Europa werde mit einem besseren Angebot für Erwachsene begründet.Bis 2024 sollten dann auch alle drei vom Unternehmen betriebenen Streaming-Dienste profitabel sein, hierzu würden neben dem Netflix-Konkurrenten DisneyPlus auch der mehr an Erwachsene adressierte Dienst Hulu und das Sport-Angebot ESPNPlus gehören.Bisher würden alle Streaming-Angebote des Konzerns Verluste machen. Beim erst 2019 gestarteten DisneyPlus-Angebot sollten die Verluste im operativen Geschäft ab dem Jahr 2021 sinken."Der Aktionär" bleibt für seine Empfehlung Walt Disney (Kursziel: 140 Euro) bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 11.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link