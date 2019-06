XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (14.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Swinburne von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Benjamin Swinburne seine Empfehlung die Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) überzugewichten.Die Analysten von Morgan Stanley erhöhen angesichts der kommenden Markteinführung von Disney+ die Direct-to-Consumer Streaming-Prognosen.Zusammen mit Hulu und ESPN+ dürfte Walt Disney Co bis Ende 2020 eine OTT-Basis von mehr als 50 Mio. Nutzern haben. Bis 2024 könnten die weltweiten Subskriptionen ein Volumen von 130 Mio. erreichen.Analyst Benjamin Swinburne setzt das Kursziel für die Walt Disney-Aktie von 135,00 auf 160,00 USD herauf.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: