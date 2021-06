Börsenplätze Walt Disney-Aktie:



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (23.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von "Verkauf" auf "Halten" hoch.Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal seien gemischt ausgefallen und auch Disney + habe die Erwartungen nicht treffen können. Hinterwallner rechne weiterhin mit einer Erholung in den traditionellen Geschäftsbereichen, besonders in den nächsten beiden Geschäftsjahren, sowie einer Überwindung der Pandemie. Auch die Wachstumsaussichten rund um Disney+ schätze er grundsätzlich als vielversprechend ein, auch wenn sich erst bestätigten müsse, dass der Konzern hier vernünftige Preise durchsetzen könne.Walt Disney sei ein absoluter Qualitätstitel mit einem breit diversifizierten Produktportfolio im Unterhaltungsbereich und einer Mischung aus seinem traditionellen und aufstrebenden New Economy-Geschäft. Das Haar in der Suppe sei, dass die Bewertung der Aktie nach wie vor ambitioniert sei. So notiere das Unternehmen trotz der jüngsten Schwächephase der Aktie auf Basis mehrerer Bewertungsrelationen weiterhin substanziell über dem eigenen langjährigen Schnitt und auch mit einer extremen Prämie im Vergleich zum Wettbewerb. Aufgrund der etwas nach oben gekletterten Konsensschätzungen komme Hinterwallner auf ein Kursziel von USD 175 (zuvor USD 170), welches auf den für das Geschäftsjahr 22/23 wieder normaler erwarteten Ergebnissen und einem kräftigen Aufschlag im Vergleich zur Historie und dem Mitbewerb beruhe.Da die Walt Disney-Aktie zuletzt schon signifikant korrigiert hat, hebt Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, dementsprechend seine Empfehlung von "Verkauf" auf "Halten". (Analyse vom 23.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity