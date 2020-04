"Der Aktionär" ist sich sicher: Sobald wieder Normalität einkehrt, werden die Besucher wieder in die Parks strömen und ins Kino gehen. Und dann werden die Geschäfte von Walt Disney wieder aufblühen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 03.04.2020)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (03.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Krise habe Walt Disney stark getroffen. Kinos und Themenparks seien dicht, damit breche dem Konzern der Löwenanteil der Umsätze und Gewinne weg. Nun reagiere der Entertainment-Gigant mit einer drastischen Maßnahme: Mitarbeiter in den USA, die nicht unbedingt gebraucht würden, sollten ab 19. April zu Hause bleiben.Die betroffenen Mitarbeiter könnten dann eine Entschädigung aus dem jüngsten Stimulusprogramm der US-Regierung in Anspruch nehmen. Die Krankenversicherungen wolle Disney weiter bezahlen.Um wie viele Mitarbeiter es sich handle, habe Disney nicht bekannt gegeben. Insgesamt beschäftige das Unternehmen in den USA 223.000 Angestellte.Bei Walt Disney würden zwar viele Anleger auf das Potenzial der neuen Streaming-App Disney+ schauen. Doch bislang seien das Kinogeschäft und die Themenparks wichtige Säulen des Konzerns. Die Themenparks hätten im vergangenen Geschäftsjahr 37 Prozent zum Konzernumsatz und 46 Prozent zum operativen Gewinn beigesteuert.Hiervon sei Disney+ natürlich noch weit entfernt. Doch mittel- bis langfristig dürfte der Dienst zur Umsatz- und Gewinnmaschine werden.Ein Netflix-Jahresabo koste 160 Dollar, Disney verlange 70 Dollar. Dafür müsse Netflix permanent teuer neu produzieren, während Disney noch viele Inhalte auf Halde habe. Ein fairer Wert pro Disney+-Kunde wären daher 400 Dollar (knapp die Hälfte von Netflix).Bei 100 Millionen Kunden ergebe sich somit ein Wert für die App von 40 Milliarden Dollar, und damit 23 Prozent des kompletten Disney-Börsenwerts.Crashs wie aktuell seien ein Segen für alle Langfrist-Anleger, die bislang bei Top-Aktien wie Walt Disney nicht investiert gewesen seien.