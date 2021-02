XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Walt Disney-Aktie sei zunächst sehr deutlich gestiegen, dann sei es volatil geworden und am Ende sei es wieder ein paar Prozentpunkte nach oben gegangen. Grund dafür seien die guten Zahlen gewesen, die der Konzern gestern gemeldet habe. Man habe einen überraschenden Gewinn für das letzte Quartal ausgewiesen. Dass man um 50% beim Geschäft mit Vergnügungsparks einbrechen würde, sei erwartet worden.Interessant sei aber das Direct-to-consumer-Geschäft. Da verberge sich alles, was mit Streaming zu tun habe und da sei Disney+ richtig gut gelaufen. 94,9 Mio. Abonnenten habe der Dienst jetzt. Der Knackpunkt sei dabei aber der durchschnittliche Umsatz je Nutzer. Er sei auf der Streaming-Plattform von etwa 5,30 USD auf etwa 4 USD zurückgegangen. Walt Disney biete nämlich seine Dienste auch in Ländern an, wo man weniger Umsatz je Kunde erziele. Das Wachstum sei aber brachial gewesen und Walt Disney rechne bis 2024 mit 260 Mio. Abonnenten. Die Walt Disney-Aktie war also auch nachbörslich auf Rekordjagd, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:160,58 EUR +2,07% (12.02.2021, 13:05)