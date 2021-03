Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

158,44 EUR +0,88% (30.03.2021, 21:04)



XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

158,50 EUR +1,34% (30.03.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

185,33 USD +0,26% (30.03.2021, 20:54)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE-Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Der schottische Schauspieler Ewan McGregor habe die Rückkehr in seiner ikonischen "Star Wars"-Rolle als Obi-Wan Kenobi schon vor einer Weile verkündet. Nun habe der Walt Disney auch die Co-Stars für die geplante Serie "Obi-Wan Kenobi" beim Streamingdienst Disney+ bekanntgegeben. Die "unglaubliche Besetzung" sei am Montag in einem Tweet vorgestellt worden. Der Drehstart sei für April geplant.Die Walt Disney-Aktie habe zuletzt nach der beeindruckenden Kursrally seit März 2020 eine Verschnaufpause eingelegt. Unterstützung biete dabei u.a. die 90-Tage-Linie. Das Papier notiere zudem weiter auf Tuchfühlung zum jüngst markierten Allzeithoch vom Anfang März bei 203,02 USD. "Der Aktionär" bleibe ganz klar bullish für die Walt Disney-Aktie und empfehle, die Gewinne laufen zu lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Walt Disney-Aktie: