Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (12.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe."Black Widow" erobere die Kinosäle im Sturm. Der Actionstreifen mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle habe am Startwochenende in den USA 80 Mio. USD eingespielt und damit die 70 Mio. USD Einnahmen von "F9" übertrumpft. Es sei der stärkste Start seit anderthalb Jahren gewesen. Weltweit habe "Black Widow" 158 Mio. USD eingespielt. Hinzu gekommens eien noch 60 Mio. USD, die der Film via Disney+ eingebracht habe. Der Kinostart in China stehe noch aus.Ein anziehendes Kinogeschäft könnte dem Aktienkurs von Walt Disney endlich wieder frischen Wind geben. Die Aktie hänge seit Monaten im Seitwärtstrend fest. Vom Rekordhoch bei 203 USD sei der Titel ein gutes Stück entfernt.Walt Disney sei seit Jahren ein Garant für hohe Einnahmen an den Kinokassen. 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Krise, hätten die Streifen des Konzerns den Rekordwert von 13 Mrd. USD eingespielt. Springe das Kinogeschäft wieder an, wäre dies ein Treiber für die Walt Disney-Aktie. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 170 Euro. Der Stopp sollte bei 130 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2021)Börsenplätze Walt Disney-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:149,26 EUR +0,16% (12.07.2021, 12:18)