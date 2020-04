Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

ISIN Walt Disney-Aktie:

WKN Walt Disney-Aktie:

Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (26.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise habe den US-Konzern hart getroffen. Filmproduktionen in Hollywood lägen auf Eis, Kinos und Themenparks hätten geschlossen. Trotzdem halte sich die Walt Disney-Aktie relativ stabil bei knapp 100 USD. Wie passe das zusammen?Ein Grund könnte sein: Der Markt hoffe auf baldige Lockerungen in der Coronavirus-Krise. So sei z.B. denkbar, dass bei den Besuchern am Eingang der Themenparks oder von Kinos die Temperatur gemessen werde. Fieber sei ein häufiges Anzeichen für eine Coronainfektion. Durch Maßnahmen wie diese könnten die Parks und Kinos wieder geöffnet werden.Ein anderer Grund: Der Markt spekuliere auf einen Top-Erfolg von Disney+ in den kommenden Monaten und könnte damit richtig liegen. Denn: Auch wenn die Lockdown-Maßnahmen gelockert werden, könne es sehr gut sein, dass viele Menschen ihre Freiheit gar nicht zurückhaben wollten. Viele könnten auch in den kommenden Monaten weiterhin die meiste Zeit zu Hause bleiben. Ein Beleg für diese These seien die starken Zahlen, die Disney+-Konkurrent Netflix vorgelegt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: