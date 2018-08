Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.08.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Daniel Salmon von BMO Capital Markets:Daniel Salmon, Analyst beim Investmenthaus BMO Capital Markets, äußert laut einer Aktienanalyse zu den Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets weisen darauf hin, dass Walt Disney Co. anlässlich der Bekanntgabe des Quartalsberichts einige positive Aspekte der Direct-to-consumer-Produkte geboten habe. Eventuell sei eine Bündelung möglich.Falls Walt Disney den 21st Century Fox-Deal wie geplant umsetzen könne, dürfte beim Aktienkurs noch Luft nach oben vorhanden sein, so die Einschätzung des Analysten Daniel Salmon.Der Stopp beim Aktienrückkaufprogramm und mögliche Schwankungen im TV/Film-Lizenzierungsgeschäft würden aber Gegenwind bedeuten. Deshalb bleibe es bei der neutralen Sichtweise auf den Titel.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: