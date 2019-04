XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (09.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Doug Creutz von Cowen and Company:Doug Creutz, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, äußert im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse hinsichtlich der Aktien des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Walt Disney Co. wird nach Ansicht der Analysten von Cowen and Company im kommenden Jahr von einem reichen Angebot an Katalysatoren profitieren. Der Investorentag am Donnerstag dürfte im Hinblick auf das Stimmungsumfeld aufklarend wirken.Walt Disney verfüge über eine kraftvolle Pipeline an Produkten, die sich noch im Verlauf von 2019 gewinnbringend auswirken dürften.Das Streaming-Angbeot Disney+ sei sehr gut positioniert um einen extrem starken Start hinzulegen. Die Konsensprognosen zur Anzahl der Abonnenten dürften übertroffen werden, so der Analyst Doug Creutz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: