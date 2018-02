Xetra-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,78 EUR +0,04% (20.02.2018, 09:53)



Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

85,82 EUR -0,06% (20.02.2018, 10:13)



NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

106,53 USD +1,28% (16.02.2018, 22:00)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (20.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Unterhaltungsgiganten Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) unter die Lupe.Zwei Monate nach "Star Wars: Die letzten Jedi" schieße Walt Disney mit "Black-Panther" erneut den Vogel ab an den Kinokassen. Der Film sei erst seit fünf Tagen in den amerikanischen und kanadischen Kinos zu sehen, doch schon jetzt sei der Streifen ein Blockbuster. Der Marvel-Streifen um den schwarzen Superhelden habe bereits 235 Millionen Dollar eingespielt - und damit den Februar-Start-Rekord in Nordamerika gebrochen. Marvel sei für Walt Disney eine Goldgrube.Der Erfolg an den Kinokassen helfe auch der Walt Disney-Aktie auf die Sprünge. Das Papier habe jüngst die 200-Tage-Linie überwunden und damit ein Kaufsignal gesendet. Das Hoch bei 116,10 Dollar rücke in Reichweite.DER AKTIONÄR traue dem Micky-Maus-Konzern mehr zu - aus drei Gründen: 1. Kinogeschäft und Themenparks sollten sich weiter ganz stark entwickeln. 2. Mit dem Streaming-Kanal deute sich endlich eine Lösung an, das Sorgenkind ESPN wieder flott zu bekommen. 3. Walt Disney sei einer der großen Gewinner der Steuerreform.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walt Disney-Aktie: