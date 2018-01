NYSE-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:

110,41 USD -0,31% (23.01.2018, 22:02)



ISIN Walt Disney-Aktie:

US2546871060



WKN Walt Disney-Aktie:

855686



Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie Deutschland:

WDP



NYSE Ticker-Symbol Walt Disney-Aktie:

DIS



Kurzprofil Walt Disney Company:



Die Walt Disney Company (WDC) (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) ist ein international führendes Familienunterhaltungs- und Medienunternehmen, das vor allem über seine Filmproduktionen sowie als Betreiber der Erlebnisparks Disneyland bekannt ist. Zudem entwickelt, produziert und vertreibt WDC Fernseh-, Radio-, Verlags- und digitale Inhalte über die Marken Disney/ABC Television Group und ESPN Inc. Diese werden im Rahmen der Abteilung Disney Consumer Products in Form von Mode, Spielzeug, Wohnzubehör, Büchern, Zeitschriften, Elektronikartikeln und Kunstwerken vermarktet. (24.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Walt Disney-Aktienanalyse von Analyst Kannan Venkateshwar von Barclays:Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des des US-Medienkonzerns Walt Disney Co. (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) von 94 auf 105 USD.Er passt sein Kursziel für die Walt Disney-Aktie an, da die Auswirkungen der US-Steuerreform in seine Schätzungen eingeflossen sind, so der Analyst in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. 2018 wird voraussichtlich ein Jahr voller Katalysatoren für Walt Disney sein. Während Disneys eingeschlagener strategischer Weg mit der Übernahme großer Teile des Konkurrenten 21st Century Fox recht rational ist und Fragen rund um den Terminalwert des Netzwerkgeschäfts lösen könnte, ist der Analyst etwas überrascht vom Grad des Optimismus der Anleger in Bezug auf die Genehmigung des Deals und das Ausführungsrisiko. Venkateshwar hat seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Kannan Venkateshwar, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Walt Disney-Aktie bestätigt und das Kursziel von 94 auf 105 USD angehoben. (Analyse vom 23.01.2018)XETRA-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:89,40 EUR -0,22% (24.01.2018, 11:47)Tradegate-Aktienkurs Walt Disney-Aktie:89,80 EUR -0,11% (24.01.2018, 12:37)