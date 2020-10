Börsenplätze Walmart-Aktie:



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (05.10.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) von 142 USD auf 147 USD.Walmart habe eine Einigung über den Verkauf eines Mehrheitsanteils an der britischen Tochter Asda an die Issa-Brüder und TDR Capital erzielt. Die Transaktion bewerte Asda (Umsatz Geschäftsjahr 2019/20 (31.01.): -4,3% y/y auf 29,2 Mrd. USD) mit 6,8 Mrd. GBP (rund 8,8 Mrd. USD). Nach Abschluss der Transaktion (für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 (31.01.) erwartet) werde der US-Einzelhändler einen Minderheitsanteil an Asda und einen Sitz im Verwaltungsrat behalten. Nähere Details hierzu seien nicht genannt worden.Walmart zeige sich zuversichtlich, die Genehmigung der britischen Kartellbehörden zu erhalten. Im Jahr 2019 sei Walmart noch mit dem Versuch Asda mit dem britischen Konkurrenten Sainsbury zu verschmelzen an der Genehmigung durch die Kartellbehörden gescheitert. Die Transaktion bewerte Asda mit einem EV/Umsatz-Multiple (Geschäftsjahr 2019/20) von 0,3 (Walmart: 0,7). Damit sei der Verkaufspreis nach Meinung des Analysten als unattraktiv anzusehen, zumal aus der Transaktion nach Unternehmensangaben ein Verlust nach Steuern von rund 2,5 Mrd. USD resultieren werde. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach Abschluss der Transaktion rechne Walmart mit einer Ergebnisbelastung von rund 0,25 USD je Aktie.Der Verkaufspreis sei aber Ausdruck der schwierigen Wettbewerbssituation im britischen Einzelhandel, wo Asda immer stärker unter dem sich verschärfenden Wettbewerb (Tesco versus Discounter Aldi und Lidl) leide. Hier erwarte Lusebrink aber kurz- und mittelfristig keine Entspannung der Situation und erachte daher den Verkauf eines Mehranteils an Asda für strategisch sinnvoll. Seine Prognosen behalte der Analyst zunächst bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link