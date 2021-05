Börsenplätze Walmart-Aktie:



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Handelsriesen Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der größte US-Einzelhändler Walmart habe seine Jahresziele nach einem starken ersten Quartal angehoben. In den drei Monaten bis Ende April habe der Betriebsgewinn im Jahresvergleich um gut 32 Prozent auf 6,9 Milliarden US-Dollar (5,7 Milliarden Euro) zugelegt, wie Walmart am Dienstag in Bentonville mitgeteilt habe. Die Erlöse, die deutlich unter dem Verkauf von Teilen des internationalen Geschäfts gelitten hätten, seien um 2,7 Prozent auf 138,3 Milliarden Dollar gestiegen. Auch der Boom im Online-Verkauf habe etwas nachgelassen. Hier habe das Umsatzplus diesmal 37 Prozent betragen, im Vorquartal seien es noch 69 Prozent gewesen.Im US-Heimatmarkt habe Walmart jedoch stark von den billionenschweren staatlichen Hilfsprogrammen zur Bewältigung der Corona-Krise profitiert, die die Konsumausgaben kräftig angeschoben hätten. Der flächenbereinigte Absatz sei um sechs Prozent gewachsen - deutlich stärker als von Analysten erwartet. "Unser Optimismus ist höher als zu Jahresbeginn", habe Konzernchef Doug McMillon erklärt. "Es ist klar, dass die US-Verbraucher rausgehen und shoppen wollen." Für das laufende Geschäftsjahr stelle Walmart nun einen deutlichen Gewinnanstieg in Aussicht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Walmart nach den Zahlen zum ersten Quartal auf "buy" mit einem Kursziel von 170 Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie habe über den Erwartungen gelegen und beim Umsatz auf vergleichbarer Ladenfläche sei sie von einem Anstieg überrascht worden, während sie von einem Rückgang ausgegangen sei, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies und der höhere Ausblick sollten die Aktie antreiben. Dow Jones . Damit notiere die Aktie auch über der wichtigen 200-Tage-Linie. Die nächste große Hürde wartet in Form des im Dezember vergangenen Jahres markierten Allzeithochs bei 153,66 Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Walmart-Aktie. (Analyse vom 18.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link