Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

102,82 EUR +0,96% (19.08.2019, 08:00)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

112,99 USD +0,27% (16.08.2019, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.08.2019/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Walmart: Gelingt der Ausbruch? ChartanalyseDie Walmart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) erreichte nach einer langen Rally im Januar 2018 ein Hoch bei 109,98 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie auf hohem Niveau in einem symmetrischen Dreieck volatil seitwärts konsolidiert. Am 5. Juni 2019 sei der Wert aus dieser Formation nach oben ausgebrochen. Wenige Tage später habe er auch das Hoch bei 109,98 USD durchbrochen und anschließend auf das aktuelle Allzeithoch bei 115,49 USD angezogen. Nach diesem Hoch vom 16. Juli hätten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Die Aktie sei auf 104,84 USD gefallen.Die Abgaben nach dem Allzeithoch könnten als Pullback an das Dreieck angesehen werden. Ein Pullback bestätige den Ausbruch. Gelinge Walmart jetzt ein Ausbruch über 115,49 USD, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 137,50 USD. Sollte sich das Allzeithoch allerdings als zu hohe Hürde herausstellen, dann müsste mit Abgaben in Richtung 110,16 oder sogar 108,06 USD gerechnet werden. (Analyse vom 19.08.2019)Börsenplätze Walmart-Aktie: