Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unverändert zu kaufen.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe am 31. Januar ihr Geschäftsjahr 2021/22 beendet und dazu jüngst ihr Zahlenwerk veröffentlicht. Im abgelaufenen Quartal habe eine starke Nachfrage während der Weihnachtszeit zu einem Umsatzanstieg von 0,5% auf USD 152,9 Mrd. geführt, was über den Schätzungen der Analysten gelegen habe.In den einzelnen Segmenten habe erneut Sam's Club das Wachstum mit einem Plus von 16,5% angeführt. Der Umsatz aus dem E-Commerce-Bereich habe um 1% zugelegt. Die Einnahmen aus den Mitgliedschaften seien um 9,1% geklettert. Das größte Segment, Walmart US, habe um 5,7% zulegen können. Walmart International hingegen habe einen starken Umsatzrückgang von über 22% verzeichnen müssen, welcher jedoch von Desinvestitionen im Umfang von mehr als USD 10 Mrd. getrieben gewesen sei.Auf Jahressicht habe der Gesamtumsatz um 2,4% auf 573 Mrd. gesteigert werden können, welcher jedoch ebenfalls durch Desinvestitionen von über USD 32,7 Mrd. beeinträchtigt worden sei. Auch hier habe sich Sam's Club (+15,1%) am stärksten gezeigt, gefolgt von Walmart US (+6,3%) und mit Walmart International (-16,8%). Der operative Gewinn habe im letzten Quartal um 7,6% auf USD 5,9 Mrd. gesteigert werden können. Im Gesamtjahr sei dieser um 15,1% höher als im Vorjahr ausgefallen und habe sich somit auf USD 25,9 Mrd. belaufen.Für das Geschäftsjahr 2022/23 zeige sich Walmart zuversichtlich. Man rechne mit einem Gewinnanstieg je Aktie zwischen 5% und 6%, womit man deutlich über den Konsenserwartungen liege.Das Geschäftskonzept Walmarts Every Day Low Prices on a Broad Assortment - Anytime, Anywhere resultiere in niedrigen Gewinnspannen. Die geringen Produktpreise würden durch die schiere Masse an abgesetzten Waren ausgeglichen, was in der Vergangenheit zumindest in absoluten Zahlen zu ansprechenden Gewinnen geführt habe. Die operativen Margen seien dadurch jedoch lange Zeit auf verhältnismäßig niedrigem Niveau im Bereich der Marke von 6% gependelt. Im langfristigen Vergleich sei jedoch zu beobachten, dass seit rund drei Jahren die Kosten stärker als die Umsätze wachsen würden, was vorwiegend auf Einmaleffekte zurückzuführen sei. Die derzeitigen niedrigen operativen Margen würden auf die Eigenkapitalrentabilität drücken, wodurch diese aktuell deutlich unter 20% liege.Im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsaspekt erscheine Walmart in keinem guten Licht. Der Konzern disqualifiziere sich unter anderem durch sein Angebot an Waffen und Munition und weise dadurch gar einen der niedrigsten Scores in unserem Aktienuniversum auf.Walmart genieße weiterhin die Position als global agierender Big Player, welcher mit soliden Fundamentaldaten und dem Willen zu Innovationen überzeuge. Als vormals klassischer Retailer habe das umsatzstärkste Unternehmen der Welt den Versuch gewagt, es mit der großen Konkurrenz im Onlinebusiness aufzunehmen, und schlage sich seitdem wacker. Während bereits in der Pre-Corona-Zeit viel an Zukunftshoffnung vorweggenommen worden sei, habe sich die Aktie seit dem Corona-Tief aber vergleichsweise wenig absetzen können. Auch der Umstand, dass die Umsätze im E-Commerce zuletzt kaum noch Wachstum gezeigt hätten, wirke hemmend. Walmart werde seine Ressourcen im Onlinegeschäft weiterhin ausbauen müssen, um den Anschluss zur Konkurrenz nicht zu verlieren.Unabhängig davon sähen die Analysten der RBI Walmart aber als attraktiv bewertet an, was in der Regel für eine solide künftige Kursentwicklung spreche. Walmart plane im aktuellen Geschäftsjahr ein Aktienrückkaufprogramm (Buyback), durch welches mindestens USD 10 Mrd. an Aktionäre ausgeschüttet werden sollten. Setze man diese Summe in Relation zur Marktkapitalisierung, resultiere daraus eine Buyback-Rendite in der Höhe von 2,6%. Dies sei nicht unwesentlich, ergebe sich für die Anlegerschaft in Kombination mit den Dividenden (würden das 49. Jahr in Folge steigen) doch eine Gesamtrendite von 4,2% - allein nur durch Ausschüttungen vonseiten Walmarts.Wir belassen die Aktie daher weiterhin auf "Kauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Das Kursziel in Höhe von USD 161,00 ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher auf einem KGV-Multiple für das Jahr 2022f basiere und eine im historischen Vergleich angemessene Prämie von 20% zum Sektor berücksichtige. (Analyse vom 21.02.2022)