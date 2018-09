Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

81,88 EUR +0,44% (19.09.2018, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

81,67 EUR -0,16% (19.09.2018, 14:42)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

USD 95,41 -0,02% (19.09.2018, 15:12, vorbörslich)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (19.09.2018/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse der Analystin Kelly Bania von BMO Capital Markets:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Kelly Bania, Analystin vom Investmenthaus BMO Capital Markets, hinsichtlich der Aktien des US-Einzelhändlers Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets glauben, dass Walmart Inc. unter den Einzelhändlern in den USA für eine mögliche langfristige eCommerce-Rentabilität einzigartig positioniert ist, da erhebliche Investitionen in die Infrastruktur und den Drittanbietermarkt getätigt wurden.Anleger dürften über die anfänglichen Verluste wegen des Flipkart-Deals und die US-Investitionen bei ihren Investmententscheidungen hinweg sehen. In diesem Jahr dürften die Belastungen ihren Höhepunkt erreichen.Analystin Kelly Bania veranschlagt ein Kursziel für die Walmart-Aktie von 110.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Walmart-Aktie: