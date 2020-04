Xetra-Aktienkurs Walmart-Aktie:

117,78 EUR +0,68% (16.04.2020, 11:09)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

128,75 USD +2,73% (15.04.2020)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



NYSE Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (16.04.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Walmart: Analysten sehen 8,7% Potenzial für die Aktie - AktienanalyseDer US-Einzelhandelsriese Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) gehört zu den Gewinnern der Coronavirus-Pandemie, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Das Unternehmen habe von den Hamsterkäufen der Amerikaner profitiert und in den zurückliegenden vier Wochen ein flächenbereinigtes Umsatzplus von 20 Prozent verbucht. Um den Ansturm zu bewältigen, habe Walmart bereits im März angekündigt, 150.000 Zeitarbeiter einzustellen. Der Konzern, der mehr als 1,5 Mio. Menschen in den USA beschäftige, habe Schwierigkeiten gehabt, die Regale seiner Filialen nachzufüllen und Online-Bestellungen auszuführen, weil Kunden sich mit Nahrungsmitteln und wichtigen Haushaltsartikeln eingedeckt hätten. Walmart habe daher zudem angekündigt, einen Bonus von 300 Dollar in bar an Vollzeitbeschäftigte und einen Bonus von 150 Dollar an Teilzeitbeschäftigte auszahlen. Walmart habe seine Geschäfte in den USA weiterhin geöffnet, aber die Öffnungszeichen reduziert.Die Analysten der Citi würden glauben, dass die Krise Walmart sowohl helfen werde, mehr Loyalität bei bestehenden als auch neue Kunden zu gewinnen. Daher hätten die Experten die Aktie mit einer Kaufempfehlung bedacht und das Kursziel von 137 auf 140 Dollar angehoben. Das neue Kursziel eröffne ein Kurspotenzial von rund 8,7 Prozent. (Ausgabe 15/2020)Börsenplätze Walmart-Aktie: